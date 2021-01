Drzé lhaní se nevyplácí. Americká firma na volební přístroje žaluje Giulianiho o 1,3 miliardy liber

26. 1. 2021





Dominion Voting Systems, americký výrobce automatických volebních přístrojů, který se stal terčem lživých konspiračních teorií Donalda Trumpa a jeho spojenců ohledně údajných podvodů při prezidentských volbách žaluje bývalého Trumpova právníka Rudiho Giulianiho za pomluvu a požaduje od něho odškodné ve výši 1,3 miliardy dolarů.



Žaloba, kterou firma Dominion podala v pondělí u federálního soudu, obviňuje Giulianiho, bývalého primátora New Yorku, že "vykonstruoval a rozšířil" konspirační teorii, že volební přístroje firmy Dominion jsou podvodné.



"Zam+ěstnanci firmy Dominion jsou terčem šikany a dostávají výhrůžky smrtí. Firma Dominion utrpěla bezprecedentní a nenapravidelné škody," píše se v žalobě.Firma cituje více než 50 Giulianiho výroků o firmě Dominion, které charakterizuje jako pomlouvačné."Firma Dominion podává tuto žalobu, aby záležitost napravila, aby prosadila svá práva podle civilního zákona, aby získala odškodné i pokutu a aby se postavila na obranu za sebe, za své zaměstnance i na obranu volebního procesu," pokračuje žaloba.Giuliani je už druhý stoupenec Donalda Trumpa, který čelí žalobě od firmy Dominion poté, co šířil bezpodstatná a lživá tvrzení o volebních podvodech. Firma také žaluje právničku Sidney Powellovou, která se pokusila na Trumpovu obranu podat četné neúspěšné žaloby a šířila divoké konspirační teorie o podvodných prezidentských volbách. Powellovou také žaluje firma Dominion o 1,3 miliardy dolarů.Giuliani dál šíří svá lživá tvrzení o amerických prezidentských volbách a minulý týden řekl v rozhlase, že je terčem útoků za to, že "realizuje své právo na svobodu projevu a na obranu svého klienta".V pondělí se Giuliani vyjádřil, že bude oplátkou žalovat i firmu Dominion. Dovolí mu to prý "začít vyšetřovat historii, finance a praktiky firmy Dominion plně.""Částka, kterou požadují, má záměrně slabé lidi zastrašit. Je to další zastrašování od nenávistné levice, která se snaží zakázat a cenzurovat svobodu projevu, stejně jako schopnost právníků energicky hájit své klienty. Budeme vyšetřovat kontražalobu proti nim za porušení těchto ústavních práv."Skupina prominentních právníků požádala minulý týden soudnictví v New Yorku, aby suspendovalo Giulianiho za lživá tvrzení v povolebních žalobách a za to, že naléhal na Trumpovy stoupence před útokem na Kapitol, aby zahájili "soud bojem".Firma Dominion uvádí, že musela vydat 565 000 dolarů na soukromá bezpečnostní opatření na ochranu svých zaměstnanců, kteří čelí šikaně a výhrůžkám smrtí.Podrobnosti v angličtině ZDE