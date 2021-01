Dva roky za krádež syrečků

26. 1. 2021

Tohle je opravdu zásadní věc, absolutní absence práva, která pak vede lidi k odporu vůči státu, k rezignaci a k tomu, že se uchylují do světa konspiračních teorií a dezinformací.







A co se týče exekucí, jejich původem ani nemusí být nějaký prohřešek proti právnímu řádu. Před lety jsme zjistili, že nám kdosi zablokoval bankovní účet Britských listů. Usilovným vyšetřováním se nám nakonec podařilo zjistit, že kdesi zůstal viset nesplacený účet za mobilní telefon ve výši 550 Kč jednoho bývalého spolupracovníka. Nikdo nás o tom neinformoval, jen prostě zablokovali banku. Naštěstí se to podařilo uhradit, než dluh narostl do milionové výše. Ale kolika lidem se to podaří? A ak hrubě vyloučení 10 procent obyvatelstva z ekonomiky exekucemi poškozuje hospodářství státu? Podobně i komunistický stát se sebepoškozoval vyloučením nejschopnějších lidí z ekonomiky, či jejich vyhnáním do zahraničí. Tehdy to bylo z politických důvodů, dnes je to z chamtivosti soukromých exekutorů a oligarchů, kteří unesli český stát.





A teď v důsledku pandemie bude exekucemi ohroženo ještě daleko více lidí...