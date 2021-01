Imunolog: Uzavřete hranice na ochranu před novými kmeny koronaviru!

25. 1. 2021





Profesor Sir John Bell z Oxfordské univerzity dohlížel na výrobu vakcíny Oxfordské univerzity a firmy AstraZeneca: Jsme teď v závodě s novými variantami koronaviru, takže je důležité očkovat co největší množství lidí první dávkou vakcíny. (...)



Moderátorka: Jste si jist, že vaše oxfordská vakcína je i nadále účinná proti novému britskému kmenu koronaviru? A máte stále ještě obavy z jihoafrické a brazilské varianty koronaviru?





Sir John Bell: Neviděl jsem konečná data ani o tom britském kmenu, ale původní data vypadala slibně. Zdálo se, že to bude v pořádku. Myslím, že velký problém přichází s jihoafrickou a s brazilskou variantou. Protože ty změny v těchto virech jsou opravdu podstatné a týkají se skoro celého povrchu té části viru, která proniká do lidských buněk tím receptorem ACE 2. Zdá se mi, že to může být docela obtížné neutralizovat. Ale je možné, že vakcíny jsou dostatečně dobré na to, aby nás ochránily způsobem, jímž to potřebujeme. Potřebujeme ale klinická data. V tomto okamžiku vlastně stojíme, protože jestliže budeme dělat novou vakcínu, musíme začít jednat. Pravděpodobně právě teď.



Moderátorka: Takže jste se dosud nerozhodli, zda máte začít vyrábět novou vakcínu?



Sir John Bell: Je lehké vyrobit novou vakcínu. Jde ale o to: Budeme dělat jen jednu novou vakcínu. Jaká je přesně ta sekvence té bílkoviny, kterou musíme dát do té nové vakcíny. Existuje mnoho variant. Doslova desítky variant koronaviru. Takže je nutno udělat rozhodnutí, proti které variantě koronaviru by ta nová vakcína měla být zaměřena. Je to trochu jako očkování proti chřipce. Každý rok musíme dělat novou vakcínu. Někdo musí rozhodnout, co bude ta sekvence té nové vakcíny.



Moderátorka: A to rozhodnutí, že ta nová modifikovaná vakcína bude vyráběna, bude učiněno v nadcházejících týdnech?



Sir John Bell: Ano, určitě.



Moderátorka: A až to rozhodnutí bude učiněno, kdy budou lidé dostávat tu novou vakcínu?



Sir John Bell: Doba výroby nové vakcíny není příliš dlouhá. Je to pravděpodobně tak dva měsíce. A pak musejí začít být masově vyráběny, tak to samozřejmě chvíli trvá.



Moderátorka: Bude možné, aby byli lidé tou modifikovanou vakcínou očkováni už letos na podzim, nebo až příští rok?



Sir John Bell: Letos na podzim.



Moderátorka: Když jste nyní znepokojeni novými variantami, jak důležité je, aby politikové uzavřeli hranice, zavedli přísnější opatření na hranicích, aby se do země nedostaly ty nové varianty?



Sir John Bell: Podívejte se, ona vznikne celá kaskáda těch nových variant koronaviru. Tohle je virus, který přeskočil z jednoho biologického druhu na jiný. V minulosti žil v zadku luskounů krátkoocasých. Nyní přešel na lidi. A on se musí adaptovat na život v lidech. A to, čeho jsme svědky teď je, že se stále zlepšuje a že je stále více efektivnější pro život v lidech. A vidíme, že se chystá celá řada dalších mutací. Myslím, že nemůžeme říct, že teď už víme, jak budou všechny ty mutace vypadat. Nevíme to. Zásadní věcí ale teď je, aby dopravní komunikace do země nepřinesly nové varianty.



Moderátorka: Je to váš apel na vládu?



Sir John Bell: Ano, prosím, zaveďte velmi přísná opatření ohledně mezinárodní dopravy. Samozřejmě.



Moderátorka: Je možné, že, že nakonec vznikne mutace, proti níž vědci budou bezmocní? S níž si imunologové nebudou vědět rady?



Sir John Bell: Ne, ne, my jsme chytřejší než ten virus.



Moderátorka: (Smích) To jsem ráda, že to říkáte. Ale moje otázka vlastně je. Vsázíme skoro všechno na ty vakcíny. Neměli bychom dělat víc a vytvářet nové léčebné metody?



Sir John Bell: Cathy, tohle je opravdu velice důležitá věc. Myslím, že o tom v současnosti uvažuje mnoho lidí. My jsme nevěnovali dostatečnou pozornost vývoji protivirových léků. Nezapomínejte, že pro nemoc jako HIV jsme nikdy vakcínu nevyvinuli. Pro tu nemoc jsme nikdy nevypracovali imunologické řešení. A přesto máme opravdu efektivní řešení pro tu nemoc. Lidé s ní mohou žít normálním životem. Toho jsme dokázali prostřednictvím antivirových léků. Takže musíme opravdu rychle nyní začít vyvíjet antivirové léky. Vyrobit nové antivirové léky, různé, protože jeden nestačí, musíme používat koktejly. To musí být v nadcházejících měsících opravdu ohniskem našeho úsilí. Ale my to dokážeme. Máme spoustu vakcín. Britské zdravotnictví na tom pracuje. Takže buďme klidní.

