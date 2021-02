18. 2. 2021 / Beno Trávníček

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous



Měl jsem fakt skvělého dědu. Narodil se „za rakouskouherska“ a zemřel pár let po sametovce. Takovej můj dobrej anděl. Člověk s tím slavným selským rozumem, tesař, chovatel, pojízdný prodavač, tajný matematik, garant a duše rodinného sídla. Ostatně pocházel z Knyku (!). Měl spoustu krátkých a výstižných rčení a slovních hříček na různé důležité životní situace. Dost si jich pamatuju dodnes, třeba „cukr je jed“, nebo „když tě práce nebaví, tak ji dneska nech, nebude to za nic stát“. Nebo, ač nechodil do kostela, „každý, když je nejhůř, volá pánaboha.“ A nebo – a tím mě dostal snad nejvíc – když jsem nedokázal ve svahu vyšalovat základy skleníku do vinglu a do vodováhy, tak přišel s provázkem a pár kolíkama, chvilku běhal, tahal provázek (myslím, že mu tou dobou bylo asi 86), zatloukal kolíky a když to bylo asi za 20 minut hotový a já seděl vyvalenej na trávníku a ptal jsem se jak je to možný, pravil s veselýma očkama: „Neznáš Pythagorovu větu?“ No a jednou tenhle člověk pravil: „Češi si neumějí vládnout“. Od člověka, který, pokud dobře počítám, zažil asi 5 a půl různých režimů to je tvrzení nad kterým musíte přemýšlet.