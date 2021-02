Česko musí zavřít sklady, kanceláře a továrny - žalujte zaměstnavatele podle zákona o bezpečnosti práce!

Potíž je, že dosavadní zvyklosti pro pandemii už nefungují. Společností se šíří daleko smrtnější a daleko nakažlivější varianty koronaviru. Že se vám podařilo uchránit se před covidem dosud, neznamená, že se vám to podaří teď, situace se radikálně změnila.



Česko je na tom NEJHŮŘE NA SVĚTĚ.



Samozřejmě, že vláda musí uzavřít podniky a továrny - a poskytnout zaměstnancům dostatečné finanční odškodnění do doby, než bude plně očkováno celé obyvatelstvo. Problém to není - dlouhodobě existují minimální úrokové míry a stát může dluhy odepsat, argumentují zahraniční ekonomové. Tištění peněz bankami se nyní považuje za přijatelnou metodu stimulace ekonomiky, pokud nehrozí inflace - což tedy v této hospodářské krizi skutečně nehrozí.

Mezinárodní epidemiologové neustále zdůrazňují, že očkování není jediným řešením, že musí jít ruku v ruce s účinnými karanténními opatřeními. Hašteření o tom, že se mají nosit respirátory, nic nevyřeší, dokud budou dělníci hromadně pracovat v továrních halách. Ohnisky nákazy jsou právě tovární haly a pak lidé, kteří se - jako blbci - hojně navštěvují po domácnostech. Právem jsou ve Skotsku - kde je nyní nákaza radikálně menší než v ČR - návštěvy v jiných domácnostech zakázány.



Na Novinkách píše Daniel Drake , že se Portugalsko "vyhrabalo" z podobné povánoční pandemické krize jako Česko, protože - jak doporučujeme v aktuálním Rozhovoru Britských listů - portugalská vláda upozorňovala veřejnost na drastickou situaci v nemocnicích. Totéž by fungovalo jistě i v ČR, pokud by se lidem ukazovaly individuální případy a lidé by byli varováni, že takto mohou skončit i oni.