Řešení je na dosah

17. 2. 2021 / Jan Sláma

Celé jedno okresní město je pryč a půjde li to takhle dál, vymře třeba i to krajské. Vypadá to jako žně. Už je „sklizeno“ tolik a tolik. Sekáč Covid se činí a naši vůdcové hovoří a hovoří. Poslouchal jsem poctivě promluvy našich poslanců, řešících stav nouze. Pokud se to dalo vydržet. Člověk si budoval názor. Samozřejmě, oni jsou ti zákonodárci, nejsou organizátory obrany, ale dokážou tu obranu obratně narušovat, ne li skoro likvidovat. Možná nevědomky. Divák žasne jaké lidi si do sněmovny zvolil.

Štěstí, že kraje řídí, alespoň doufám, lidi schopnější a odpovědnější. Z vlastní zkušenosti vím, že na kandidátkách do volených orgánů nejsou organizátoří, stratégové a vůdci, ale často lidé nějak a někomu zasloužilí, které je vhodné uklidit do úctyhodné trafiky, kde budou trávit důchod volebního období, nebo i mnoha volebních období a snad příliš neškodit. Nicméně, v době nějaké krize, třeba té současné škodit mohou a ne málo. Snad se v nich v takových chvílích objeví nějaká zasutá činorodost a ta vyrazí, aby záhy uraženě zanikla.

Lidé umírají protože prý není dost vakcin. A protože vakciny, které jsou se musí schovat pro druhé doočkování těch, kteří jsou již první dávkou dostatečně chráněni. Pan prof. Vojtěch Thon to srozumitelně vyvrátil, když promluvil v pořadu Jak to vidí v rozhlasu. Proč se jeho návrh nerealizuje? V poměrně krátké době by bylo možné naočkovat zásadní část obyvatelstva a byla by velká záruka, že eventuální nákaza nebude mít smrtelný průběh. Ta zoufalá pomalost a neschopnost řešit a zvládnout katastrofu do které jsme celkem zbytečně zabředli!

A znovu se musím vracet tam kde jsem začal. Vybírat na důležitá místa lidi, kteří mají schopnost vést a řídit. Místo toho vidíme, jak politické strany, ne pro občany, ale z vlastního pudu sebezáchovy vytvářejí koalice, aby se udržely na výsluní politické arény. A k tomu jim na pomoc přispěchal i ústavní soud. Lidé by se měli naučit rozlišovat, koho volí. Ne jen tu nebo onu politickou stranu, ale kdo za tu stranu vystupuje, zda je důvěryhodný. Zda od něho lze očekávat dostatečnou inteligenci a hlavně pracovitost a schopnost to co v programu hlásá také realizovat.

Jeden pohled na stávající problém je tedy neschopnost a pomalost orgánů, které jsou za boj s nákazou odpovědné.

Ten druhý pohled na pomalost a nekompetentnost v činech se může objasnit také jinak. Řadě firem ale i jednotlivcům vláda vytvořila podmínky na přežití té dlouhé, předlouhé pandemie. Kdyby se využilo strategie očkování výše uvedeným způsobem, bylo by možné za krátkou dobu ochránit nejrizikovější část obyvatelstva a vrátit vše k normálu. Protože výroba a mnoho dalších odvětví celkem dobře pracuje, mohl by se vrátit k normálu i vnitřní obchod. Co by se ale k normálu nevrátilo by byl cestovní ruch a vše co s ním souvisí. Takže i kdyby vláda přestala zakazovat aktivity lidí související s cestovním ruchem pravděpodobně by se tento nevrátil do starých kolejí z časů bujarého cestování. Vláda by ale nic nezakazovala a jediné zábrany by byly od samotných občanů. Tím by ale zmizel základní důvod o který se opírají všechny ty záchranné balíčky, které přivedly a dále přivádějí rozpočet státu do hlubokého propadu.

Závěr je ten, že dokud bude pokračovat nebo i narůstat pandemie, tak toky z kapes občanů do kapes podnikatelů budou dále pokračovat. Tedy jistá část podnikatelů nemá zájem na rychlém ukončení pandemie. Je samozřejmě jasné, že velké zisky za normálního stavu plynoucí nejen do kapes podnikatelů, ale ve formě daní i do rozpočtu se tlumením pandemie v plné míře nevrátí, ale přivedlo by to podnikatele k zapojení vlastní invence k řešení jejich problémů. Příjmy za cestování tekoucí od vlastních občanů by musely stačit na překlenutí doby než se cestovní ruch stabilizuje i jinde. Pak ovšem patrně nastane obrovský boom od vyhladovělého světa. Možná ale, že alespoň část lidstva zaujme méně spotřební postoj k životu.