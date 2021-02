Lidí, kteří nesledují téměř vůbec žádné zprávy, přibývá. Vyplývá to z výsledků výzkumu “Češi a zpravodajství 2” zabývající se mediálním chováním populace ve věku 15 až 79 let. Pro NFNZ jej uskutečnila agentura Median. Zatímco před čtyřmi lety tvořila skupina nekonzumentů zpravodajství 31 %, dnes už je to 37 %.