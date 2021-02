Maďarsko: Západní obavy o svobodu médií

19. 2. 2021

V rozhořčeném komentáři pro list Népszava Miklós Hargitay obvinil EU z impotence tváří v tvář tomu, co označuje za do očí bijící útoky na svobodu tisku v Maďarsku.

Hargitay uznává, že lidé mohou psát co chtějí, ale tvrdí, že nezávislá média nemají možnost oslovit větší skupiny obyvatelstva. Levicově liberální komentátor se domnívá, že EU by měla zasáhnout a prohlásit, že maďarská vláda porušuje tržní pravidla, když vládou kontrolovaný soud zastavil volné vysílání nezávislé stanice Klub Radio s odhadovaným počtem 100 - 200 000 posluchačů. (Stanice zůstane dostupná pouze na internetu.) Místo abstraktních politických prohlášení by bylo třeba jednat. Podle Hargitaye však Západ vyvíjí na Orbánovu vládu nátlak pouze tehdy, když jsou ohroženy jeho vlastní zájmy. Pokud by stanice Klub Radio měla západního majitele, už by se jí dostalo účinné záchrany.

V provládním listě Mandiner Dániel Kacsoh označuje za absurdní, že americký prezident Biden vyjadřuje nespokojenost se soudním rozhodnutím v Maďarsku. Komentátor karikuje záměry maďarské opozice, když si stěžuje na slabost EU a vítá novou americkou administrativu jako potenciálního patrona. Jakmile američtí progresivisté "eliminovali domácí fašisty", je nejvyšší čas pustit se do maďarských soudů. Článek Washington Postu oznamující znepokojení nad maďarskými událostmi je jen "předzvěstí toho, co přijde", píše sarkasticky Kacsoh.

Celý text v angličtině: ZDE