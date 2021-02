Slovensko požádalo EU o pomoc v důsledku "tragické" covidové situace

Průběžné zpravodajství:

23. 2. 2021

- Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok v pondělí žádal partnery v EU, aby poslali do jeho země zásilku vakcín. Slovensko je podle něho v "tragické" koronavirové situaci - má rekordní počet nákaz. Slovensko zaznamenává v těchto dnech asi 100 úmrtí denně, což je nejvyšší počet na světě per capita za poslední týden a těsně nad počtem mrtvých v České republice. V neděli mělo Slovensko s 5,5 miliony obyvatel 3672 pacientů v nemocnicích. "Plně si uvědomuji, že jiné země mají také nedostatek vakcín, ale Slovensko, které má nyní nejvyšší úmrtnost, je v tuto chvíli potřebuje nejvíce." Slovensko zaznamenalo 6577 úmrtí na koronavirus. Do neděle očkovalo 272 341 osob alespoň jednou dávkou, což je trochu více, než je průměr v EU.- Počet mrtvých na koronvirus v USA přesáhl půl milionu. V pondělí dosáhl počet mrtvých 500 071. Více než 28 milionů Američanů bylo také testováno pozitivně na koronavirus.- V důsledku pandemie více lidí než dříve nyní věří konspiračním teoriím, zjistil výzkum ve Francii, v Německu, v Itálii a v Británii. Nejvíce ve Francii. ZDE V neděli vysílaly k tomu Channel 4 News reportáž. Interviewovaly psychologa, který vysvětlil, že nemá cenu stoupence konspiračních teorií přesvědčovat, že jejich názory jsou šílené. Podpora konspiračních teorií je důsledkem toho, že lidé se octli v nejistotě a v chaosu, a upínají se, aby získali ukotvení, k první blbosti, která se jim zdá přesvědčivá.