Vědci začínají testovat druhou generaci vakcín, která má být účinná proti novým variantám koronaviru

Průběžné zpravodajství:

22. 2. 2021

- Spojené státy dosahují 500 000 mrtvých. V současnosti je počet mrtvých na koronavirus v USA 498 786 - je to počet obyvatel v Kansas City ve státě Missouri. Je to větší počet mrtvých než celkový počet mrtvých za rok 2019 na chronické choroby dýchacích cest, mrtvic, Alzheimera, chřipku a zápal plic. Nic takového jsme za posledních 102 let nezažili, konstatoval hlavní americký vládní epidemiolog dr. Anthony Fauci. Apeloval na občany, aby nosili roušky a dodržovali rozestupy. Počet mrtvých na covid v USA dosáhl 400 000 dne 19. ledna 2021. Trvalo čtyři měsíce, než v USA zemřelo prvních 100 000 lidí. V září 2020 bylo v USA 200 000 mrtvých na covid a 300 000 v prosinci 2020.







- Vědci vypracovávají celou řadu proticovidových vakcín druhé generace. Jedna nová verze vakcíny by měla poskytovat imunitu proti mnoha nejrůznějším variantám koronaviru, jiné by měly zablokovat šíření nákazy. Připravují se také mnohonásobné vakcíny proti různým variantám, které by se používaly k očkování jedinou dávkou, podobně jako se každoročně očkuje proti chřipce, v současné vakcíně proti chřipce jsou čtyři vakcíny proti různým kmenům chřipkového viru. ZDE - Americký státní epidemiolog dr. Anthony Fauci varoval, že je možné, že Američané budou nosit roušky ještě v roce 2022.