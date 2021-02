V Srbsku zemřel na covid známý zpěvák a protinacionalistický aktivista. Bylo mu 67 let

Průběžné zpravodajství:

20. 2. 2021

V pátek 19. 2. bylo očkovánoosob. Oběma dávkami bylo dosud proočkováno jenosob. V pátek bylo dokončeno očkováníAby bylo proočkováno 60 procent obyvatelstva ČR do léta, muselo by ČR očkovat půl milionu lidí týdně. (Kvůli vyšší infekčnosti nových koronavirových kmenů bude ve skutečnosti třeba naočkovat nejméně 70 % populace - pozn. KD.) Pro srovnání: V Británii bylo už očkováno první vakcínou 16,9 milionů lidí, to je 25,6 procent obyvatelstva. V USA bylo očkováno 42,3 milionů lidí, to je 12,8 procent obyvatelstva), z nich 17,1 milionů oběma dávkami. (V USA zdržuje nyní očkování drasticky kalamitní mrazivé a sněhové počasí.)

- Italská policie vyšetřuje falešné léky proti covidu-19 a falešné vakcíny po výslechu činitele z regionu Veneto, který dostal nabídku ke koupi 27 milionů vakcín firmy Pfizer/BioNTech mimo systém EU.

- Irské ministerstvo zdravotnictví registrovalo tři případy brazilské varianty koronaviru na svém území.









- Řecko rozšířilo lockdown na další oblasti země ve snaze zabránit šíření infekce, v oblastech, kde je infekce minimální, opatření rozvolnilo.- Americká hranice s Mexikem a s Kanadou zůstane uzavřena nejméně do 21. března.- Rozdíl mezi množstvím očkovaných lidí v bohatých a v chudých zemích by se mohl zmenšit do půl roku, tvrdí BillGates.- Asi 200 000 dávek čínské vakcíny Sinovac bylo odesláno do Mexika.- Filipíny zaznamenaly v pátek 157 úmrtí na covid, je to nejvyšší počet za posledních pět měsíců.- V Torontu byl prodloužen lockdown nejméně do 8. března- Srbská státní televize informovala, že známý zpěvák a protinacionalistický aktivista Đorđe Balašević, 67, zemřel na covid.- Dánsko oznámilo, že uzavírá některé pohraniční přechody s Německo po vzniku ohniska epidemie v Německu nedaleko dánské hranice. Třináct pohraničních přechodů bude uzavřeno okamžitě a na dalších devíti budou posílena bezpečnostní opatření.- Francie zaznamenala 328 denních úmrtí, je to nárůst od čtvrtka, kdy ve Francii zemřelo 271 osob a ve středu 310. Celkem ve Francii zemřelo na covid 83 964 osob.