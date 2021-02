Etnicita a sociální deprivace jsou pro úmrtí na covid-19 rizikovými faktory

17. 2. 2021

Zjištění oxfordské analýzy vyvolala znovu požadavky od aktivistů hájící práva černošských, asijských a dalších etnických menšin v Británii, aby dostali při očkováni přednost.Trojice rizikových faktorů -- vedly k identifikaci rozsáhlé společenské skupiny zranitelných lidí, které je nutno ochraňovat.Předseda Asociace britských lékařů dr. Chaand Nagpaul uvedl, že jeho organizace "už dlouho poukazuje na skutečnost, že lidé z etnických menšin, zejména ti z ních, kteří trpí nemocemi, mají vysoké riziko úmrtí na covid-19 a lidé z chudších oblastí umírají na covid-19 dvakrát častěji než lidé z bohatších oblastí".Největším rizikovým faktorem způsobujícím smrt na covid-19, je stále ještě věk, dalším faktorem jsou určité druhy rakoviny a transplantace. (Dodnes nikdo neinformoval Petra Harašima z Orlové, který se podrobil trojnásobné transplantaci, a patří tedy k vysoce rizikovým pacientům, kdy a kde bude proti koronaviru očkován .) Nový, sofistikovanější nástroj modelování nyní dokazuje, že takto ohrožených lidí je v Británii ještě dalších 1,7 milionu. Tito lidé nyní byli přidáni do seznamu ohrožených osob, který dosud čítal 2.2 miliony lidí, kteří se od loňského března přísně izolují doma.Všichni tito lidé nyní obdrží dopis od britského zdravotnictví, který je bude informovat, aby zůstali v přísné izolaci nejméně do 31. března. Tito lidé dostanou služby, jako dodávku svých léků do domu, a finanční pomoc. Při dodávce potravin ze supermarketů budou mít přednost.Podrobnosti v angličtině ZDE