Guardian: V ČR je s vážným covidem hospitalizován rekordní počet lidí

Ve středu 17.2. bylo očkovánoosob. Oběma dávkami bylo dosud proočkováno jenosob. V úterý bylo dokončeno očkováníDrtivou většinou používá ČR vakcínu mRNA firem Pfizer/BioNTech. (Paradox: Češi pro přežití závisejí na vynálezu tureckých imigrantů.)Aby bylo proočkováno 60 procent obyvatelstva ČR do léta, muselo by ČR očkovat půl milionu lidí týdně. Pro srovnání: V Británii bylo už očkováno první vakcínou 15,6 milionů lidí, to je 23,9 procent obyvatelstva. V USA bylo očkováno 41,4 milionů lidí, to je 12,5 procent obyvatelstva), z nich 15,7 milionů oběma dávkami.