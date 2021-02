Česko 2021: Pečený sněhulák politické změny

19. 2. 2021 / Karel Dolejší

Británie nehodlá rozvolňovat stávající plošná opatření na ochranu veřejného zdraví, dokud celkový počet denně nově nakažených neklesne pod 1 000 osob. To je totiž hranice, pod níž už tamní systémy dokáží dotrasovat kontakty a izolovat je tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému komunitnímu šíření nákazy. - V Česku je obdobná hranice trasovatelnosti v současnosti vyjádřena přinejlepším číslem 500. Jenomže na rozdíl od Británie přes 1 000 nakažených denně běžně hlásí jednotlivé kraje (v nejhůře postižených i přes 2 000), nikoliv snad země jako celek.

Za této situace kromě ministra zdravotnictví, který se netěší jednoznačné podpoře žádné z politických stran a nejpozději o podzimních volbách (ale spíše mnohem dříve) skončí, neexistuje na české politické scéně nikdo připravený občanům sdělit hořkou pravdu: Že totiž z epidemiologického hlediska žádné rozvolňování absolutně nepřichází v úvahu.

Úvahy politiků se jednoznačně upínají k podzimním parlamentním volbám, aniž by zohlednily skutečnost, že existují i záležitosti významnější. Například přežití vlastní voličské základny (zde je "premiantem" ANO s nejsilnější podporou mezi nejvíce ohroženými důchodci), nebo ústavnost a zákonnost přijímaných opatření.

Winston Churchill kdysi ve slavném válečném projevu sdělil Britům, že jim nemůže slíbit nic jiného než "krev, pot a slzy". Aniž bychom si imperialistu Churchilla sebeméně idealizovali, je třeba upozornit, že současná populistická britská politická reprezentace halasně se dovolávající potomka rodu Marlboroughů dělá přesný opak toho, co by odpovídalo jeho odkazu: Neustále voličům líbivě lže a maže jim med kolem huby.

A totéž vidíme bohužel i v ČR - ovšem s tím rozdílem, že se zmíněná výhrada vztahuje na celou politickou scénu. A ano, týkala by se nepochybně i pokusu obnovit politiku zdola, jaký neúspěšně prosazuje Minářův projekt Lidé PRO. I ten totiž představuje jen další variaci na paroubkovské chápání politiky coby aktivity bez jasného hodnotového ukotvení a dlouhodobého programu, které se řídí výhradně okamžitými rozmary veřejného mínění.

Čeští politici (v tomto případě včetně dosluhujícího ministra zdravotnictví) ovšem soustavně zanedbávají boj proti dezinformacím a manipulacím veřejného mínění. I kdyby tedy většina občanů zastávala během pandemie jasné a realistické politické priority - což bohužel pravda není - nebylo by možno v prostředí tak pokřiveném spoléhat na vodítka, která se v konečné instanci nacházejí z velké části pod kontrolou profesionálních manipulátorů a dezinformátorů, tuzemských i zahraničních.

"Podle zjištění analytické firmy Semantic Visions je český prostor zaplaven pětadvacetkrát vyšším množstvím dezinformací než Spojené státy," upozorňuje Alexandra Alvarová.

Ještě jednou: Na obzoru není žádný kouzelník, který by z klobouku vytáhl králíka rychlé nápravy pandemie. Bude potřeba nejprve dotáhnout do konce proočkování, ale minimálně ještě i v dalším roce poté bude třeba dál v rozumné míře dodržovat opatření na ochranu veřejného zdraví. Jejich účinnost samozřejmě závisí v prvé řadě na vládě, ale v podstatné míře také na ochotě občanů chovat se zodpovědně. Neradovat se dětinsky z předvánočního otevření obchodů, které jen rozpoutá další vlnu pandemie. Nejásat krátkozrace nad plánem otevření lyžařských vleků a nestavět se u nich předem radostně do front bez předepsaných rozestupů. Neobjíždět během nočního zákazu vycházení bujaré večírky u lidí mimo vlastní rodinu, které bychom teď měli navštěvovat jen velice opatrně.

Mezi politiky však neexistuje nikdo, kdo by občanům tuto nepříjemnou pravdu dokázal bez obalu sdělit. Máme kolem sebe samé politikáře, avšak žádného státníka.

Ale to také znamená, že v nadcházejících parlamentních volbách není možno s čistým svědomím odevzdat hlas nikomu, kdo by své postoje k ochraně veřejného zdraví opíral o konfrontaci s epidemiologickou realitou.

Opravdová politická změna, která by přinesla konec prolhaného populismu, je tedy v dnešní ČR asi stejně realistická jako pečený sněhulák.