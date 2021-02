Svědectví od jednoho zdravotníka na Vysočině

23. 2. 2021

“...taky by mě zajímalo, jakým způsobem budou řešit stoupající počty hospitalizovaných pacientů , když se budu bavit konkrétně o Vysočině tak to letí nahoru nebezpečným tempem, kapacitně je na tom dobře už jenom jihlavská nemocnice - pořád se dají kapacity navýšit, bohužel lidi budou zase chybět v očkovacích centrech - takže teď ti idioti (Babiš Tvaroch Blekota ) budou argumentovat, že posílají vakcíny a nevím na koho to svedou, že není schopen očkovat ....







ve čtvrtek/pátek dojdou lůžka jip aro a bude následovat tisková konference, kde nám bude sděleno ....že kapacity jsou již vyčerpané ...... abychom si nějak poradili ...