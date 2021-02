Očkování ve Skotsku vedlo k dramatickému poklesu hospitalizací na covid

23. 2. 2021



První vakcína firmy Pfizer snížila po čtyřech týdnech od očkování hospitalizace o 85 procent, první vakcína firmy AstraZeneca o 94 procent



Vyplývá to ze studie státní organizace Public Health Scotland a skotských univerzit. Studie analyzovala situaci jednoho milionu očkovaných osob.



Mezi lidmi staršími 80 let - kteří jsou koronavirem v důsledku svého věku nejvíce ohroženi - vedla vakcína ve čtvrtém týdnu po očkování k poklesu hospitalizací o 81 procent, když se sloučily výsledky od obou vakcín.

Studie zjistila, že obě vakcíny fungují dobře. Účelem analýzy nebylo zjišťovat rozdíly mezi oběma vakcínami. Vakcína firem Pfizer/BioNTech byla k dispozici dříve, takže měli vědci více daty. Vakcína Oxford/AstraZeneca se většinou používala u starších lidí.Zdá se, že vakcína Oxford/AstraZeneca byla velmi účinná u starých lidí. Jen dva lidé očkováni touto vakcínou byli hospitalizováni. Z lidí, kteří byli hospitalizováni vakcínou Pfizer/BioNTech bylo hospitalizováno více lidí, ale z většího počtu.Vynikající výsledky vakcíny AstraZeneca by měly vést země, které omezily užívání této vakcíny pro lidi nad 65 let v důsledku nedostatku dat z testů, aby situaci přehodnotily.Obě vakcíny jsou v Británii podávány jako první dávka až do doby 12 týdnů. Tuto strategii podporují data z testů pro vakcínu AstraZeneca, taková data nejsou k dispozici pro vakcínu Pfizer/BioNTech, jejíž druhá dávka má být podávána po třech týdnech.Ze skotské studie vyplývá, že po třech týdnech od očkování první dávkou vakcínou Pfizer/BioNTech počet hospitalizací vzrostl. Počty hospitalizovaných osob byly velmi malé a není jistota, co znamenají, uvedli vědci."Specificky jsme nezkoumali, zda klesá imunita," řekl profesor Chris Robertson z University of Strathclyde, který studii vedl. Vysvětlil, že data studie dokazují v té etapě po očkování relativně trvalou ochranu z asi 70 procent.Data o dopadu vakcín byla sbírána od 8. prosince 2020 do 15. února 2021. Během tohoto období bylo ve Skotsku proočkováno 1,14 milionů vakcín a 21 procent skotského obyvatelstva dostalo první dávku. Asi 650 000 lidí bylo očkováno vakcínou Pfizer/BioNTech a asi 490 000 lidí vakcínou Oxford/AstraZeneca."Tyto výsledky jsou velmi povzbuzující a dávají nám velké důvody pro optimismus pro budoucnost. Máme nyní celonárodní důkazy - z celé země - že očkování chrání před hospitalizacemi na covid-19," řekl výzkumník profesor Aziz Sheikh, ředitel Usher Institutu na University of Edinburgh.Podrobnosti v angličtině ZDE