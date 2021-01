Biden zrušil projekt produktovodu Keystone XL

22. 1. 2021

Během několika hodin po složení přísahy 46. prezident USA Joe Biden podepsal řadu exekutivních příkazů, mezi nimi i ten, který ruší povolení pro kontroverzní plynovod a ropovod Keystone XL.

Produktovod měl dopravovat miliony litrů ropy z Kanady do rafinérií v USA. Spolu se zrušením projektu se ruší i povolení k těžbě ropy a plynu v národních přírodních rezervacích.

Projekt v ceně 8 miliard dolarů navržený před deseti lety byl od počátku předmětem kontroverzí.

Celý produktovod měl dosáhnout délky 1 897 km z kanadské provincie Alberta do Nebrasky, kde by byl napojen na existující produktovody vedoucí k pobřeží. Přepravoval by až 830 000 barelů těžké surové ropy denně a nahradil by produkci latinskoamerických zemí. Produktovod vlastní energetická společnost TC Energy a vláda provincie Alberta.

Projekt schválený v roce 2010 kanadskými regulátory byl zablokován v roce 2015 Barackem Obamou, který prohlásil, že projekt by příliš zvýhodňoval Kanadu a produkoval dodatečné emise skleníkových plynů.

Obamův nástupce Donald Trump toto rozhodnutí později zvrátil a v roce 2017 vydal prezidentské povolení. Provoz měl začít v roce 2023.

Environmentalisté, původní obyvatelé a rančeři projekt po léta odmítají, poukazují na riziko znečištění a tvrdí, že jde o zneužití jejich pozemků.

V roce 2018 federální soudce dočasně zablokoval výstavbu produktovodu a prohlásil, že americká vláda patřičně nezohlednila environmentální dopady. Další žaloby opakovaně vedly k prodlevám, což projektu vyneslo přezdívku "zombie produktovod".

Kritici dále projektu vyčítají, že nezajišťuje dostatečnou ochranu dělníků před COVIDem-19. Domorodé kmeny a další venkovské komunity kolem trasy tvrdí, že se obávají nákazy.

Ropa měla být těžena z dehtových písků v provincii Alberta, což je směs písku, jílu, vody a husté látky známé jako bitumen. Proces těžby je nákladnější a vyžaduje více energie než v případě jiných zdrojů ropy.

Biden se stavěl proti projektu "od začátku", prohlásil loni v květnu v rozhovoru s CNBC. "Jsou to dehtové písky, které nepotřebujeme, které jsou skutečně velmi, velmi značně znečišťující," prohlásil tehdy Biden.

"Je férové říci, že jakmile budeme mít za sebou COVID, klima se stane pro novou administrativu důležitějším než cokoliv jiného," říká Adam Zurofsky, výkonný ředitel neziskové organizace Rewiring America usilující o elektrifikaci americké ekonomiky.

