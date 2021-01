Pozor, nová britská varianta koronaviru, přítomná i v ČR, je zřejmě o 30-40% vražednější

22. 1. 2021 / Jan Čulík



V pátek v podvečer vyšlo najevo, že nová, až o 70 procent nakažlivější britská varianta koronaviru způsobuje smrt o 30-40 procent častěji než varianta původní. Jak známo, tato varianta koluje nyní i v České republice, a protože je nakažlivější, má tendenci rychle převládnout nad původním kmenem koronaviru.



Informaci oznámil na páteční tiskové konferenci britský premiér Boris Johnson, který také uvedl, že britské nemocnice mají v porovnání s vážnou jarní první vlnou koronavirové pandemie o 80 procent více pacientů, jsou to nyní i lidé nad čtyřicet a nad padesát let. Následovaly podrobné informace od vládních vědeckých odborníků a televizní a rozhlasové interviewy s řadou imunologů, epidemiologů a statistiků.



Vzhledem k tomu, že je nutno u zemřelých osob geneticky sekvenovat, jakým typem koronaviru byli nakaženi, britští vědci mají nyní potvrzeno, z nejrůznějších zdrojů, že na nový britský kmen koronaviru umírá o 30-40 procent, možná i o 50 procent více než na původní, jen u 8 procent zemřelých osob. Pracuje se na získávání dalších dat.Dobrou zprávou je, že existující vakcíny jsou efektivní i proti nové britské variantě koronaviru. Není ale známo, zda jsou efektivní i proti nové brazilské a jihoafrické variantě koronaviru. O nich se informace teprve shromažďují a existují známky, že by se tyto kmeny koronaviru mohly nynějším vakcínám vymknout. Vědci ale ujišťují, že vakcíny jsou zkonstruovány nesmírně sofistikovaně a lze je pozměnit tak, aby vyvolávaly imunitu i proti pozměněným kmenům během pár měsíců.Na starý kmen koronaviru umíralo z 1000 nakažených mužů nad 60 let 10 osob. Na nový kmen nyní umírá z 1000 nakažených mužů nad 60 let 13-14 osob. Vědci dost dobře nevědí ještě proč, ale je pravděpodobné že významnou roli při zvýšené úmrtnosti hraje vysoká virová zátěž, vzhledem k tomu, že je nový britský koronavirus daleko nakažlivější.Nesplnila se původní vědecká očekávání, že koronavirus bude stabilní. Vznikají nové mutace, a to především v zemích, kde se virus šíří nekontrolovaně. Nové mutace budou také vznikat, až bude proti existujícím verzím koronaviru ve společnostech vytvářena hromadným očkováním stádní imunita, protože se koronavirus svými mutacemi bude snažit imunitě lidského organismu vyhnout. Zde ale existuje pravědpodobnost, že mutace způsobí, že už koronavirus nebude schopen nakazit člověka.Zásadní informace od vědců zní: Chovejte se nesmírně opatrně a i po očkování jednejte, jako byste byli nakažení. Dodržujte odstupy, noste roušky a myjte si ruce. Očkování není stoprocentní záchranou. Zaprvé trvá nejméně tři týdny, než vznikne u očkovaného imunita, a po první očkovací dávce nejsou očkováním chráněni zdaleka všichni. I po druhé očkovací dávce budou někteří lidé, kteří zůstanou nechráněni. Karanténní opatření bude zřejmě možné zrušit až tehdy, až budou jasné důkazy, že očkování snížilo nakažení společnosti téměř k nule.Podrobnosti v angličtině ZDE