Rusko zatklo Navalného poradce

22. 1. 2021









Aktualizace: Ruská policie zatkla před plánovanou sobotní masovou demonstrací proti Putinovi čelné poradce a spolupracovníky Alexeje Navalného. Demonstrace by mohla ovlivnit to, zda bude Navalnyj odsouzen k dlouhému vězeňskému trestu. Média byla varována, aby nepodporovala sobotní protiputinovské demonstrace na podporu Navalného.



Policie zatkla Navalného tiskovéou mluvčí, dva právníky a čelného investigativního novináře, který pracuje pro Navalného a který zveřejnil informace o paláci u Černého moře v hodnotě 1 miliardy liber, který podle něho financovali Putinovi přátelé a státní firmy. Do pátku zhlédlo tuto investigaci na YouTube 50 milionů Rusů.