22. 1. 2021

Biden, jak si Rusové pamatují, v roce 2008 tvrdě tlačil na to, aby USA podpořily Gruzii, a vždy vykazoval větší zájem o Jižní Kavkaz než kterýkoliv jiný vysoce postavený americký představitel. Takže nepřekvapuje, že se nyní obklopil stejně smýšlejícími lidmi.

Během prezidentské kampaně Biden označil Trumpovu politiku v Zakavkazsku za politiku "slona v porcelánu" a zejména kritizoval pojetí jeho poradce Johna Boltona, podle nějž by Arménie měla přenechat Náhorní Karabach Ázerbájdžánu, uzavřít hranici s Íránem a odvrátit se od Ruska, aniž by za to cokoliv získala výměnou.

Boltonovo prohlášení přimělo Baku, aby se připravilo na válku, když si uvědomilo, že s odchodem Trumpa se situace významně změní. Proto Ilham Alijev zahájil válku ještě předtím, než Trump opustil úřad. Během války Biden kritizoval Baku, ale varoval Jerevan, že bude muset nakonec ukončit svou okupaci Karabachu.

USA už nemohou na Jižním Kavkaze hrát roli, kterou si osoboval Trumpův přístup. Moskva prostřednictvím mírových jednání zaujala hlavní pozici. A to přesto, že vedení Demokratické strany je silně zavázáno arménské diaspoře.

To znamená, že pokud jde o arménsko-ázerbájdžánský konflikt, Biden nemá mnoho na výběr. Musel by přinutit Baku k ústupkům a nabídnout alternativu k Minské skupině vedené Ruskem. Je ovšem jasné, že Baku na tohle dobrovolně nepřistoupí.

Takže Biden začne v Gruzii, o kterou vždycky projevoval zájem. On i jeho poradci vysílají signály, že podporují změny směřující k demokracii a jsou připraveni zabývat se snahou Gruzie o vstup do NATO - nebo přinejmenším nastoupit na cestu, která by ji tam nakonec dovedla.

Pokud se Gruzie stane členem NATO, Arménie pod vlivem "Sorosových sil" bude zřejmě následovat. A to by znamenalo pro Rusko enormní politické a vojenské náklady, které by okamžitě navýšily dopad západních sankcí.

Celý text v ruštině: ZDE