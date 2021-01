Babišovy bludy o Evropské unii

5. 1. 2021 / Bohumil Kartous





Babiš šíří další bludy o EU, píše Bohumil Kartous. Tvrdí, že za nedostatek vakcín může EU a říká, že schvalovací proces v Británii byl rychlejší, protože EU opustili. Což je samozřejmě blbost. Do konce prosince se Británie řídila legislativou EU, tedy i pravidly Evropské lékové agentury. A ta všem členům EU umožňuje mimořádně schválit léčivo/vakcínu dřív než agentura samotná, na celoevropské úrovni. Je tedy jen chybou a rozhodnutím Česka, že jsme čekali na EMA. Ale proč si nekopnput do EU, že. Je přeci jedno, že bez společné objednávky vakcín bychom na ně v téhle zemi čekali ještě pět let.