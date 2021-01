Náš svět v datech - koronavirové údaje o Česku ve srovnání se světem

Velmi užitečná je stránka Our World in Data , zejména co se týče koronavirových statistik. Umožňuje srovnávání situace v ČR se světem, v mnoha ohledech. Zjistíte, že je situace v ČR o hodně horší než v mnoha zemích světa - přesto však mnozí Češi šíří na sociálních sítí sebevražedná tvrzení, že koronavirus je hoax.... (JČ)