Greta Thunberg: Nebudu kritizovat ty, kdo chtějí létat

4. 1. 2021





"Přestala jsem si kupovat nové šatstvo, ale neodsuzuju ty, jejichž životní styl je méně ekologický," konstatovala Greta Thunbergová v rozhovoru, který s ní v neděli publikoval týdeník Sunday Times k jejím 18. narozeninám.



Thunbergová, jejíž školní stávka v roce 2018 se proměnila v globální hnutí mládeže, přestala před několika lety létat letadlem a namísto toho cestuje lodí. Je vegankou a konstatuje, že přestala konzumovat "věci".

V odpovědi na otázku, co si Thunbergová myslí o celebritách, které brojí proti globálnímu oteplování, a přesto létají po světě letadly, je Thunbergová odmítla kritizovat, i když varovala, že je mohou kritizovat jiní lidé."Mně je to jedno," řekla v týdeníku. "Nikomu nenařizuju, co by měl dělat, ale existuje riziko, že když hovoříte o těchto věcech a pak sami neděláte to, o čem kážete, že vás za to budou kritizovat a nebudou vás brát vážně."Vyhýbat se dlouhým letům je jedním z nejefektivnějších způsobů jak omezit emise uhlíku, avšak nejefektivnější způsob je nemít děti. Nicméně Thunbergová nebude lidem zakazovat, aby se množili. "Nemyslím si, že je to sobecké mít děti," řekla. "Problémem nejsou lidi, problémem je naše chování."I když má Thunbergová životní styl, který se silně odlišuje od většiny evropských teenagerů, Thunbergová nemá pocit, že by jí něco chybělo.Ohledně šatstva konstatovala: "V nejhorším případě si vždycky můžu koupit zánovní oděvy, ale já nové šatstvo nepotřebuju. Znám lidi, kteří mají šaty, tak bych je požádala, zda si je mohu půjčit anebo zda mají něco, co už nepotřebují. Nemusím létat do Thajska, abych byla šťastná. Nepotřebuju kupovat šatstvo, které nepotřebuju, takže to nevidím jako oběť.""Nesedím a nespekuluju, jak to v budoucnosti dopadne. Myslím, že to nemá smysl. Pokud děláte všechno, co je ve vašich silách, teď, nemůžete si dovolit propadnout depresi nebo úzkosti."Jejím ideálním dárkem k narozeninám by byl "příslib od všech lidí, že udělají pro planetu všechno, co budou moci". Na otázku ohledně konkrétnějšího dárku řekl, že by se jí hodila nová světla na její jízdní kolo: "Ve Švédsku je v zimě strašně temno."Podrobnosti v angličtině ZDE