Babišův pozoruhodně bolestínský novoroční projev

Na novoročním projevu Andreje Babiše mě zaujalo, jak pozoruhodně byl ve své první části bolestínský. "Když jsem s vámi mluvil ve svém novoročním projevu loni touto dobou, absolutně jsem netušil, co přijde."







Člověk měl z toho projevu tak trochu dojem, že jedinou obětí je Andrej Babiš, a že všechno šlo tak dokonale, než se mu osobně pomstila pandemie.











Zajímavé je, že stejně bolestínsky se chová britský premiér Boris Johnson. K tomu píše v sobotu sžíravě komentátorka Marina Hyde, a platí to stejnou měrou i pro Babiše:"Jsme neustále podrobováni sebedramatizujícím projevům, jak Boris Johnson nenávidí skutečnost, že musí zavádět nová opatření proti viru. Na to je jediná důstojná odpověď: Nám je ale úplně jedno, jaké máte pocity. Vy jste proboha přece premiér. Lidi, kteří vás poslouchají, máte vy vést. Nejsou váš psychoterapeut." ZDE





Celkově byl Babišův projev zopakováním známých věcí, včetně pochvaly za to, že se letos na jaře Češi chovali nesmírně odpovědně, i kritiky za to, že se od podzimu už zase tak odpovědně nechovají.







Velmi důležité je, že - podobně jako v jiných zemích - Babiš pochválil to, čemu v Británii říkají "hrdinové" - lidi ze zdravotnictví, z klíčových služeb, stejně jako osoby, které z vlastní iniciativy začaly pomáhat druhým, první paní, která na jaře začala šít roušky, lidé, kteří začali dodávat potraviny starším spoluobčanům...







Důraz na solidaritu a odpovědnost za spoluobčany je klíčový. Lidé, kteří nenosí roušky, nebo je nenosí pořádně, nebo odmítají očkování, mají na rukou krev. Babiš tohle tak otevřeně neřekl, avšak význam společenské solidarity zdůraznil.







Lze pozitivně kvitovat i Babišovo přiznání, že si není jistý, co udělal s vládou dobře a co špatně, přiznání, že dělal chyby. Bohužel, to přiznání nešlo dostatečně daleko, protože Babišovo jednání během této pandemie je charakterizováno zdržováním, nerozhodností a rozmělňováním doporučování od zdravotníků a vědců.







Hlavní potíž s Babišem je, že on sám je nerozhodný chaotik, jenže chce o všem rozhodovat jen osobně a k rozhodování nepustí schopnější lidi, z obavy, že by převzali od něho moc. Nedůvěra vůči potenciálně schopnějším osobám je problémem, který situaci v ČR ochromuje. Je to podobné jako v Británii, kde Boris Johnson vyhodil z vlády, z parlamentu a ze své strany všechny schopné konzervativce, aby mu nekonkurovali.









Dobrou zprávou je, že Babiš a jeho vláda zajišťují pro české občany z Evropské unie miliony vakcín, otázkou ovšem je, zda se ty vakcíny skutečně podaří zajistit (v současnosti je jich nedostatek) a zda se skeptickou českou veřejnost podaří přesvědčit, aby se nechala očkovat. Pokud ne, bude následovat katastrofa, protože je svět nyní ohrožen novým, vysoce nakažlivým kmenem koronaviru, který se už rozšířil do více než 30 zemí. I tak se nákaza v ČR šíří bezprecedentní silou. Jinou otázkou je, problém infrastruktury a technologických řešení: dokáže Babiš skutečně rychle zorganizovat očkování až půl milionu lidí týdně?





Vážným nebezpečím v zemích jako ČR, kde se koronavirus nyní šíří v podstatě bez jakýchkoliv zábran, je skutečnost, že při volném komunitním šíření virus společností má virus možnost mutovat. Hrozí tak nebezpečí vzniku nových kmenů.