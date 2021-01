Spojené státy mají více než 350 000 mrtvých

Průběžné zpravodajství:

4. 1. 2021

- Brazílie schválila dovoz 2 milionů dávek vakcíny Oxfordské univerzity a firmy AstraZeneca.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

Foto: Tanya Washington pomáhá rozmísťovat 10 000 vlaječek představujících úmrtí na koronavirus v městě Atlanta v americkém státě Georgia- Spojené státy zaznamenaly více než 350 000 mrtvých - je to nejvyšší počet mrtvých na koronavirus na světě. V posledních několika dnech umírá v USA na koronavirus více než 2500 lidí denně. 2. ledna (nejnovější informace) potvrdily Spojené státy téměř 300 000 nových denních nákaz za posledních 24 hodin.- Americký vládní epidemiolog Anthony Fauci kritizoval Donalda Trumpa za jeho tvrzení, že počet případů koronaviru se přehání. "Ta čísla jsou reálná. Vydejte se do zákopů. Jděte do nemocnic, jděte na jednotky intenzivní péče a podívejte se, co se děje. To jsou reálná čísla, to jsou reální lidé a to jsou reálná úmrtí." ZDE - Papež František odsoudil lidi, kteří odjeli do zahraničí na dovolenou, aby unikli koronavirovým lockdownům. Konstatoval, že musejí projevovat větší povědomí o utrpení druhých lidí. ZDE - Indie v neděli schválila k očkování dvě protikoronavirové vakcíny: vakcínu Oxforské university/firmy Astra Zeneca a vakcínu indické firmy Bharat Biotech.- Počet mrtvých ve Velké Británii překročil 75 000. V neděli bylo v Británii registrováno nových 54 990 nákaz a 454 dalších úmrtí.- Šéf Labouristické strany Keir Starmer naléhá na Borise Johnsona, aby do 24 hodin vyhlásil plné uzamčení země a aby jen nenaznačoval, že to "asi udělá brzo".- Irsko zaznamenalo více než 100 000 nákaz. V neděli registrovalo 3394 nákaz, což je téměř dvojnásobek počtu nákaz registrovaných v sobotu.- Francie zaznamenala za posledních 24 hodin 12 489 nákaz, je to o 3466 více nákaz než v sobotu.