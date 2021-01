Koronavirus: Češi ke své zkáze popírají smrtelné nebezpečí, které jim hrozí

Přitom patří ČR k nejohroženějším zemím světa. Jde o ohrožení na životě a státní orgány by to měly trestně stíhat. Jenže státní struktury v ČR jsou chabé - řítíme se do fatálního bodu, kdy to může znamenat nenávratnou katastrofu. (JČ) Jiří Hlavenka píše:







Tohle je dost strašlivý. Nevidím jedinou cestu, jak s tímto efektivně bojovat, a pokud se to nepodaří, tak jsme možná fakt ztraceni. Jde o neskutečnou snadnost šíření lží, výmyslů a dezinfa - toto kdosi nasdílel, a během dne to nasbíralo přes 2500 sdílení, přičemž když se do těch sdílení ponoříte, jsou v komentářích v drtivé míře souhlasná, přičemž komenty typu "svině!!!" patří mezi ty mírné. (Při ověření tabulek MZČR tato čísla nesedí, to jen na okraj).