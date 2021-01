Británie, jako Česko. Obě země se v pandemii propadají do katastrofy

2. 1. 2021

Ekonomický analytik Paul Mason. To, co píše, platí stejně pro Británii jako pro Česko:





Uzavřete školy. Zaveďte celostátní lockdown. Univerzální základní příjem pro všechny, dokud nebude virus na ústupu. Masivní dotace a investice do akcií soukromých podniků, aby nezkolabovaly. Celostátní mobilizaci, aby se zabránilo zahlcení zdravotnictví - teď to zní radikálně. V polovině ledna to znít radikálně už nebude.





A je nutno potlačit dezinformace!