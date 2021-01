Superšiřitelé lživých poplašných zpráv o vakcínách dále fungují na Facebooku a na Instagramu

6. 1. 2021





Konspirační teoretikové a dezinformace o protikoronavirových vakcínách se stále ještě intenzivně šíří na Facebooku a na Instagramu více než měsíc poté, co Facebook přislíbil, že je bude odstraňovat.



Pod tlakem, aby odstranil lavinu lží o vakcínách přislíbil Facebook dne 3. prosince, že odstraní prokazatelné lži o údajné nebezpečnosti protikoronavirových vakcín, které jsou nyní distribuovány po celém světě.



Výzkumníci však poukazují na to, že velké facebookové účty, některé s více než půl milionem sledovatelů a s dlouhou historií šíření lží stále ještě publikují další a další materiál zpochybňující vakcíny. A ti prominentní odpůrci očkování, kteří byli vyloučeni z Facebooku, přešli na Instagram, portál, který také vlastní Facebook.Ještě před pandemií označila Světová zdravotnická organizace "váhavost vůči očkování" za jednu z deseti hlavních hrozeb veřejnému zdraví.Experti poukazují na to, že za poslední rok došlo k znepokojující eskalaci hnutí bojujícího proti očkování, které se už intenzivně šířílo na sociálních sítích, včetně šikany lékařů, kteří se pokoušejí na sociálních sítích vysvětlovat lékařský prospěch z vakcín.Vakcíny firem Pfizer a Moderna, schválené nyní k používání, prošly obě sérií přísných klinických testů. V poslední fázi těchto testů dostalo tyto vakcíny více než 15 000 osob a bylo zjištěno, že obě vakcíny jsou více než z 90 procent účinné proti koronaviru a nemají vážné bezpečnostní dopady. Od té doby, co začaly být vakcíny distribuovány a očkovány, se vyskytlo několik případů alergických reakcí, avšak ty případy nebyly vážné. Všechny potenciálně záporné reakce na vakcínu jsou bedlivě monitorovány jako součást intenzivního stále doplňovaného protokolu, který zajišťuje, aby nové vakcíny byly bezpečné.Podrobnosti v angličtině ZDE