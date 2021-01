Držitel jaderného kufříku - příliš nebezpečný pro Twitter

8. 1. 2021 / Karel Dolejší

Sociální síť Twitter ve středu skryla tři Trumpovy štvavé příspěvky a pozastavila mu účet na dobu dalších 12 hodin poté, co sám tyto texty smaže. Reagovala tak na podněcování hněvu, nenávisti a násilí, kterého se exprezident dopustil předtím, než jeho ultrapravicoví příznivci vzali útokem budovu Kongresu.

Příčetná část Republikánské strany, která si plně uvědomuje, že zejména kvůli Trumpovi po prohře ve Sněmovně reprezentantů a v prezidentské volbě ztratila i kontrolu nad Senátem, nyní vybírá ze dvou možností.

Buď ještě teď prohlásit patologického narcistu Trumpa za neschopného výkonu funkce podle příslušného ustanovení základního zákona (Amendment XXV), což by automaticky vedlo k převedení jeho pravomocí na viceprezidenta Pence. - Nebo vyvolat v Kongresu druhé kolo impeachmentu kvůli odpovědnosti za federální zločiny, k nimž došlo při včerejším útoku rozdmýchaném osobně "velmi stabilním géniem". Také v tomto případě by se na zbývajících 14 dní stal Pence 46. prezidentem Spojených států amerických.

Obavy jsou plně namístě. Trumpovy osobnostní charakteristiky ho činí neschopným přiznat si porážku a hloubka jeho narcistického zranění ho činí mimořádně nebezpečným. Nemá smysl představovat si, že by snad ve středu dosáhl jakéhosi pomyslného dna své politické kariéry. Dno neexistuje. Tento nemocný člověk mohutně zneužívající psychofarmaka je schopen zajít ještě mnohem dále - pokud bude mít možnost.

Exprezident sice prohrál férové volby zhruba o sedm milionů hlasů, jeho neochotu vzdát se moci a privilegií spojených s úřadem to však nijak neovlivňuje. A k osobnostním důvodům jeho postojů ještě přistupuje fakt, že jakmile z funkce konečně odejde, stráví mnoho dalších let u soudů, pokud tedy ne rovnou za mřížemi - zejména v souvislosti s podezřením z daňových podvodů.

Není tedy na co čekat. Trumpa je třeba sesadit, a to ihned - každá minuta dobrá. Téměř až do konce poslušný Pence samozřejmě má daleko k adekvátnímu prezidentovi, přinejmenším však nepředstavuje mimořádně těžký a nebezpečný psychiatrický případ.

Zaručil by, že předání moci Bidenovi proběhne bez dalších podrazů a házení klacků pod nohy.

A v neposlední řadě platí, že pokud by došlo k sesazení Trumpa - jedním či druhým způsobem - nebude již moci ani teoreticky kandidovat v roce 2024.

S čímž bude nejspíše tiše srozuměna i skupina kongresmanů Republikánské strany, která s podlou kalkulací ohledně vlastní budoucí kariéry i po událostech v Kapitolu ještě v noci na čtvrtek podpořila absurdní výhrady vůči výsledku listopadových voleb.

I lidé jako Ted Cruz či Josh Hawley přece chtějí napříště kandidovat na Trumpovu pozici, nikoliv na místa jeho poslušných poskoků.

Vědí, že nejpozději 6. ledna 2021 Trumpova éra definitivně skončila - a tento člověk je politicky vyřízený.