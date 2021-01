Polská vláda zavádí zákony se zpětnou platností. Polský daňový úřad zaměstnává 11 kněží

Mezitím v Absurdistánu 158:

12. 1. 2021 / Tomasz Oryński





Takže jestliže toto bude schváleno, stát vám to ulehčí a brzo nebudete smět nesouhlasit s vaším policistou. Anebo vlastně už jste nesměli se svým policistou nesouhlasit už delší dobu, protože když strana Právo a spravedlnost zavede nový zákon, jí vůbec nezáleží na tak malicherných pravidlech jako lex retro non agit. Jen se podívejte na nový vládní příkaz o očkování proti covidu od ministra zdravotnictví. Byl vydán 31. prosince 2020, zveřejněn 4. ledna 2021, a vstupuje v platnost ... 27. prosince 2020.











Opravdu nevím, čeho chtějí odpůrci potratů dosáhnout rozmisťováním znepokojujících záběrů potracených plodů do polských ulic. Zjevně traumatizují všechny matky s ohroženým těhotenstvím, které musejí kolem těchto plakátů jít cestou do nemocncie. Pochybuju, že tyto plakáty přesvědčí ženy, které chtějí potrat nechtěného těhotenství, protože zaprvé tyto potraty se normálně provádějí daleko dříve a zadruhé, tyto ženy nejsou obyčejně dostatečně vzdělané na to, aby věděly, že to nevypadá tak jako ty hrůzné historky, které šíří odpůrci potratů.







Takže jaký to má smysl? Mají snad odpůrci potratů jakýsi podivný fetiš? V tom případě, mohli by to prosím, NEDĚLAT na veřejnosti? Polská policie napříkald donedávna umožňovala lidem, aby na internetu hodnotili mrtvoly, ve snaze získat pomoc veřejnosti při jejich identifikaci. Ano, na tom internetu byla opravdu možnost každé mrtvole dát 1 až 5 hvězdiček, i když poté, co na to poukázala média, policie se bránila, že to byla jen obyčejná chyba - nechali tam ze vzoru té stránky, který převzali, příliš mnoho funkcí, a po upozornění to opravili. A tak odpůrci potratů by možná mohli používat tohoto vzoru stránky, mohli by na internet dávat fotografie mrtvých plodů a těšit se z nich tam, aniž by ty fotografie museli vidět všichni ostatní?

Takže jestliže jste něco udělali špatně 28. prosince, je to vaše chyba, protože jste neočekávali to, o čem ministr rozhodne o dva dny později! Tady máte výzvu k zaplacení pokuty, zaplaťte ji, a pak si klidně jděte k soudu, jestli chcete. Protože možná zavedeme zákon, který bude v budoucnosti znamenat, že je to jediná možnost.A jestliže pokutu nezaplatíte, daňový úřad zajistí, že ty peníze od vás vybere stát. Anebo daňový kněz, tím si nikdy nemůžete být jisti. Mezi zaměstnanci polského daňového úřadu je totiž 11 kaplanů, kteří tam zřejmě jsou proto, aby zajišťovali, že "dáváte císaři, co je císařovo, a co je božího Bohu". Protože jinak netuším, proč by měl daňový úřad zaměstnávat kněží za plat pouhých 6000 zlotých (36 000 Kč) měsíčně (v průměru).na druhé straně, každý Polák ví, že kněží jsou experti na všechno. Jsme zvyklí nato, že jsou neustále zváni do rozhlasu a do televize, aby tam hovořili o věcech, o nichž je známo, že o nich nemají osobní zkušenost z vlastní ruky - například o potratech, o sňatcích, o právech žen a tak dál. Přestože nemají potraty a ani se nežení, jsou v těchto tématech považováni za experty, je tedy přirozené, že navzdory tomu, že vlastně neplatí daně, jsou nyní experty i na daňovou problematiku. A teď se ukazuje, že jsou kněží experty i v oboru lékařství! Během mše, vysílané státní propagandistickou televizí TVP (ano, TVP nevysílá jen vládní propagandu, ale také církevní propagandu) se jeden kněz modlil docela pozoruhodně: "Všechny dosud vyrobené vakcíny proti covidu jsou vyrobeny z těl potracených dětí. Modleme se za vědce, aby vyvinuli vakcínu, která není morálně kontroverzní." Překvapivě, jeho nadřízení se od něho distancovali, tvrdili, že tato slova nebyla ve scénáři, informovali veřejnost, že ho napomenuli a veřejně se za něho omluvili. Chudák kněz, kdyby býval jen sexuálně zneužíval děti, pravděpodobně by tak přísně potrestán nebyl...Avšak ty ženy, které se účastnily ženských stávek a demonstrací, jsou také terčem hněvu některých lidí, pravděpodobně také s vazbami na církev. Jedna taková žena z města Białystok ráno uviděla obří kresbu blesku, symbolu ženských demonstrací, oběšeného na šibenici. Kresbu někdo nasprejoval na její příjezd k domu. Když se zeptala sousedů, jestli někoho neviděli, bylo jí řečeno, že může být "ráda, že to je jen kresba, protože ona přece chce svrhnout vládu", "ona je lesbička", "podporuje, aby se děti prodávaly na Ukrajinu" a "symbolem padlého ďábla je právě blesk", ať už to znamená cokoliv. Velmi informativní, jistě, ale pachatele najít jí to nepomohlo. Bohužel se nenatočil na video při páchání tohoto trestného činu tak, jak to udělali útočníci na americkém Kapitolu.Avšak díky obrovskému množství videoklipů a fotografií od amerického Kapitolu nyní víme, že v určitém smyslu se někteří naši vlastenci nyní i v USA snažili následovat v krocích Kościuszka a Pulaského. Vyfotografován byl jakýsi velký muž v brnění s radikálními pravicovými symboly, doprovázenými symbolem polského undergroundu, jak mává polskou vlajkou, která vypadá jako počůraná, ale po bedlivějším zkoumání vidíme, že je vlastně na téže tyči se žlutou vlajkou s hadem a s nápisem "Nešlapejte po mně". Což je vlastně v podstatě totéž.K mému překvapení tohoto muže nezačala chválit státní polská televize TVP, která podporuje Trumpa natolik, že stále ještě nepřiznala, že prezidentské volby vyhrál Biden, možná je to ale proto, že podle experta z TVP celý útok proti americkému Kapitolu uskutečnili provokatéři z Antify.Jako kdyby na tom bylo něco špatného. Vždyť oni v televizi TVP mají strašně rádi provokace. Pamatujte, oni měli přece toho reportéra, který rozházel všechny odpadky z odpadkového koše po celém parku a natočil tam pak reportáž, jak plný odpadků je ten park za vlády starosty z opozice (psali jsme o tom tady ) , avšak ten má teď ještě lepší zaměstnání. Nyní pracuje na regionálním úřadě, jemuž vládne strana Právo a spravedlnost, místo získal bez konkursu. Teď má zřejmě daleko více nástrojů k tomu jak štvát místního starostu.Útočit na lidi, to je zřejmě nyní v Polsku nejmódnějším způsobem jak tam něčeho dosáhnout. Poté, co profesor gynekologie kritizoval nechvalně známý verdikt soudu Julie Przyłębské (dříve známého jako Ústavní soud), protipotratová organizace, známá především tím, že umísťuje před nemocnice plakáty s fotografiemi plodů po potratu, na něho osobně zaútočila billboardy s otázkou "Je krutá vražda dítěte pro matku pomocí, pane doktore Zimmere?" Pak tam byla fotografie jeho nemocnice a krvavý záběr plodu po potratu a dole bylo napsáno "Na klinice dr. Zimmera došlo v letech 2014-2018 k potratům 118 dětí. Během potratů děti nejčastěji umírají uškrcením." Doufám, že se nemusím zmiňovat o tom, že v nemocnici profesora Zimmera se prováděly pouze potraty legální podle polského práva (donedávna), to znamená v případě, kdy byl ohrožen život matky, kdy byl plod silně zdeformován a když bylo těhotenství důsledkem znásilnění nebo incestu.Taková řešení by vlastně v Polsku vyřešila mnoho problémů. Představte si, jak vynikající by byla naše země, kdybychom prostě naučili Kaczyńského hrát například Sid Meyer’s Civilisation or The Sims? Tam by vládl a vyvolával konflikty nad celou planetou, nebo by ovládal všechny rysy života svých virtuálních otroků a Poláci by mohli mezitím žít v klidu... Přesně tak, jak to dělají se "subkomisí Antoniho Macierewicze pro vysvětlování havárie ve Smolensku", o níž jsme psali v třetí kapitole tohoto seriálu. Ta komise od té doby neudělala absolutně nic smysluplného, ale utratila miliony zlotých z kapes daňových poplatníků. Jediná viditelná činnost této komise jsou občasná Macierewiczova prohlášení asi tak každého půl roku, že "naše zpráva je hotová, avšak nemůže být zveřejněna, protože *sem vložte libovolnou výmluvu*". Současnou výmluvou je pandemie, avšak zpráva bude zveřejněna, jakmile pandemie skončí. Nikdo na to napjatě nečeká, všichni vědí, že to bude jen snůška nesmyslů a konspiračních teorií. Důležité ale je, že Macierewicz, muž, který je buď blázen, anebo ruský agent, už nestojí v čele armády. Možná tohle je model, který by Polsko mohlo rozšířit na celou stranu Právo a spravedlnost, aby se stala něčím, čím je anglická královská rodina pro Skoty - nemají o ni zájem. Ano, královská rodina stojí obrovské množství peněz, ale pokud její příslušníci sedí ve svých zámcích a pořádají své svatby a chodí na dostihy, namísto toho, aby nařizovali popravy lidí a vedli války po celém světě, je to v pořádku.