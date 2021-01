Arnold Schwarzenegger jako imigrant Američanům a světu

11. 1. 2021

Arnold Schwarzenegger Američanům a světu: Jako imigrant v této zemi chtěl bych říci o událostech posledních dní několik slov svým spoluobčanům Američanům i našim přátelům po celém světě. Vyrostl jsem v Rakousku. Jsem si velmi dobře vědom Kristallnachtu, neboli Noci rozbitého skla. Byla to noc násilí proti židům, k níž došlo v roce 1938. Provedl ji nacistický ekvivalent dnešních amerických Proud Boys.



Středa byla dnem rozbitého skla přímo tady ve Spojených státech. Rozbité sklo bylo v oknech Kapitolu Spojených států. Avšak dav nerozbil jen okna Kapitolu. Rozbil i ideály, které jsme dosud považovali za samozřejmé. Dav nerozbil jenom dveře budovy, v níž sídlí americká demokracie. Pošlapal samotné zásady, na nichž je naše země založena.

Já jsem vyrostl v troskách země, která utrpěla ztrátu své demokracie. Narodil jsem se v roce 1947, dva roky po druhé světové válce. Když jsem vyrůstal, byl jsem obklopen zlomenými muži, kteří se opíjeli v důsledku své viny, že se podíleli na nejhroznějším režimu v historii. Ne všichni z nich byli fanatičtí antisemité nebo nacisté. Mnozí z nich se prostě jen přidali. Krok za krokem. Po cestě. Byli to ti lidé odvedle, od sousedů.Chci říci, nikdy jsem se s tímhle veřejně nesvěřil, protože je to bolestná vzpomínka. Ale můj otec se vracel domů jednou dvakrát týdně opilý. Křičel a bil nás a děsil mou matku. Nepovažoval jsem to úplně za jeho vinu, protože soused dělal totéž své rodině a totéž dělal i další soused na druhé straně ulice.Slyšel jsem to na vlastní uši a viděl jsem to na vlastní oči.Trpěli fyzickou bolestí kvůli střepinám, které měli v těle, a emocionální bolestí z toho, co viděli nebo co dělali.Všechno to začalo lžemi, a lžemi, a lžemi, a nesnášenlivostí.Tak vzhledem k tomu, že jsem z Evropy, viděl jsem z první ruky, jak se záležitosti dokáží vymknout z rukou. Vím, že v této zemi i po celém světě vládne teď strach, že by k něčemu takovému mohlo dojít přímo zde.Já si nemyslím, že se to stane, ale jsem přesvědčen, že si musíme být vědomi děsivých následků sobectví a cynismu.Prezident Trump se snažil zvrátit výsledky voleb. Férových, spravedlivých voleb. Usiloval o puč tím, že pletl lidi lžemi.Můj otec a naši sousedé byli také popleteni lžemi. A já vím, kam takové lži vedou.Donald Trump je předák, který selhal. Historie ho bude hodnotit jako nejhoršího prezidenta, jakého kdy Amerika měla. Dobrá věc je, že brzo bude tak irelevantní jako starý tweet.Ale co si máme myslet o těch zvolených činitelích, kteří jeho lži a jeho zradu umožňovali? Připomenu jim, co říkal Teddy Roosevelt: "Vlastenectví znamená být na straně naší země, neznamená to být na straně prezidenta."John F. Kennedy napsal knihu nazvanou. Celá řada členů mé vlastní strany, v důsledku své vlastní bezpáteřnosti, své jméno v takové knize nikdy neuvidí. To vám zaručuju. Spikli se s těmi, kteří přinesli do Kapitolu vlajku samolibého povstání.Ale ono to nezafungovalo. Naše demokracie zůstala pevná. Během několika hodin Senát a Sněmovna reprezentantů začali dělat to, čím je pověřil lid, a certifikovali volby právoplatně zvoleného prezidenta Bidena. Jaký senzační projev demokracie.Vyrostl jsem jako katolík. Chodil jsem do kostela, navštěvoval jsem katolickou školu. Učil jsem se bibli a katechismus. A z těch dnů si pamatuju výraz, který je relevantní pro dnešek: Služebníkovo srdce. Znamená to, že sloužíte něčemu většímu, než jste sami.To, co nyní potřebujeme od svých zvolených představitelů, je srdce veřejného služebníka. Potřebujeme veřejné úředníky, státní úředníky, kteří slouží něčemu vyššímu než je jejich vlastní moc. Nebo jejich vlastní strana. Potřebujeme politiky, kteří budou sloužit vyšším ideálům. Ideálům, na jejichž základě byla tato země založena. Ideálům, k nimž budou druhé země vzhlížet.No, v posledních několika dnech mi znovu a znovu telefonují další a další přátelé z celého světa. Jsou zděšeni a znepokojeni námi jako národem. Jedna žena se nad Amerikou rozplakala, krásné slzy idealismu ohledně toho, čím by Amerika měla být. Ty slzy by nám měly připomenout, co Amerika znamená pro svět.Já jsem řekl všem, kdo mi volali, že, ať je toto všechno jakkoliv zdrcující, Amerika vystoupí z těchto temných dní a zazáří znovu naším světlem.Vidíte tenhle meč? To je Conanův meč. Jedna věc platí o mečích. Čím více je kalíte, tím jsou silnější. Čím více do meče bijete kladivem a pak ho ohříváte v ohni, a pak ho hodíte do studené vody a pak do něho bijete znovu, a strčíte ho do ohně a do vody, a čím častěji to děláte, tím je ten meč silnější.Nevyprávím vám tohle všechno, protože chci, abyste se stali odbornými výrobci mečů, ale - naše demokracie je jako ocel tohoto meče. Čím více ji kalíme, tím se stává silnější.Naše demokracie je kalená válkami, nespravedlnostmi a povstáními. Jsem přesvědčen, ať jsme jakkoliv otřeseni událostmi posledních dní, vyjdeme z toho silnější, protože nyní chápeme, o co můžeme přijít.Samozřejmě potřebujeme reformy, aby se tohle už nikdy znovu nemohlo stát. Musíme pohnat k odpovědnosti lidi, kteří nás přivedli do této neodpustitelné situace. A musíme se začít dívat mimo nás, mimo naše politické strany a mimo naše neshody. A dát naši demokracii na první místo.A musíme se uzdravit, společně, z dramatu toho, co se právě stalo. Musíme se uzdravit, ne jen jako Republikáni či Demokraté, ale jako Američané.Máme-li být schopni zahájit tento proces, bez ohledu na to, jaká je vaše politická příslušnost, žádám vás, abyste se ke mně připojili a řekli zvolenému prezidentu Bidenovi: "Pane prezidente, přejeme vám velký úspěch jako našemu prezidentu. Budete-li vy úspěšný, bude úspěšný i náš národ. Podporujeme vás celým svým srdcem, protože se snažíte nás znovu spojit."A těm, kteří si myslí, že mohou svrhnout Ústavu Spojených států, vězte toto: Nikdy nezvítězíte.Pane prezidente Bidene, stojíme vám po boku dnes, zítra a navždy. Na obranu naší demokracie před těmi, kdo by ji chtěli ohrozit. Nechť Bůh žehná vám všem a Nechť Bůh požehná Americe.