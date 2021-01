Nikdo si nemyslí, že existuje svoboda vyvolávat nenávist, svoboda organizovat násilí, svoboda lhát

12. 1. 2021

Víte, když jsem odešel z BBC, napsal jsem dlouhý článek The Valley and the Hill. O křemíkovém údolí a o kopci, na němž stojí Kapitol. A v tom článku jsem právě argumentoval, že technologie likviduje demokracii. A dalo se předpovědět, tehdy, že dříve nebo později dezinformace, aktivní dezinformace začnou ovlivňovat naši politiku. A to se také stalo. Takže já absolutně zastávám názor, že se něco musí udělat. Neměli by to ale dělat lidé jako Jack Dorsey z Twitteru nebo Mark Zuckerberg z Facebooku. Měl by vzniknout systém pravidel a regulací. Který bude vyžadovat, aby každá platforma, ať je jakéhokoliv politického zaměření, dodržovala určité zásady přesnosti a odpovědnosti.: Dobře, ale kde přestanete? Jak napsal na Twitteru Donald Trump junior, Jak to, že prezidentu Trumpovi je Twitter zakázán, a íránský vedoucí politik je na Twitteru dál?Když se podíváte na předpisy, jimiž se musí řídit tisk, noviny, existuje srozumění, že tisk musí projevovat odpovědnost ohledně přesnosti a pravdy. A existují zákony, které to vynucují. Existují zákony proti pomluvě. Ty zákony zajišťují, že můžete trestně stíhat nejen reportéra, nejen editora, ale i vydavatele. A existují zákony veřejného zájmu, které regulují tisk a rozhlasové a televizní vysílání. Existují pravidla veřejné služby, které upravují vysílání. Na internetu není v tomto smyslu nic. A já si myslím, že musíme zavést veřejný standard. A to se bude týkat jak politického předáka v Íránu, který šíří lži a dezinformace, tak amerického.To ale znamená, že tyto sociální sítě by byly dramaticky vydezinfikovány.Měly by úplně stejné povinnosti respektovat přesnost jako ostatní publikace. Přece není možné, že jen proto, že jste na internetu, nemusíte dodržovat princip přesnosti, ale když vysíláte v televizi nebo v rozhlase nebo tisknete v novinách, tak ho dodržovat musíte. Zdá se mi, že je to naprosto falešný argument. Ten argument, který předkládá Donald Trump junior. Je to naprosto falešný argument. Nikdo si nemyslí, že existuje svoboda vyvolávat nenávist, svoboda organizovat násilí, svoboda lhát. To nejsou svobody. Běžněji jsou známé jako zločiny. A některé tyto trestné činy jsou v současnosti páchány bez následků. Musíme udělat něco, aby se tomu zabránilo.Vy říkáte, že jsou to vydavatelé. Co ale takové Amazon Web Services. Protože jedna věc je Twitter, Facebook nebo Parler. Ty by měly moderovat a čistit své stránky. Ale co firmy, které jen v pozadí poskytují infrastrukturu? Ty mají o tom rozhodovat? Ty přece vydavateli nejsou.Tady doufám, že se levice i pravice spojí. Protože když sledujete historii tohoto argumentu, velké technologické firmy na západním pobřeží USA dlouho tvrdily, podívejte se, my jen vyrábíme ty trubky. Neneseme odpovědnost za to, co jimi plyne. A pak, během času, ať to byl Bezos, Zuckerberg, či Dorsey, všichni se postupně octli pod tlakem, i od lidí, kteří pracují v jejich vlastních firmách. Že se musejí začít chovat odpovědně. Že musejí nést odpovědnost za to, co zveřejňují. Já doufám, že lidi na levici i na pravici budou všichni nyní argumentovat, že musí vzniknout systém dohledu.Jako bývalý šéfredaktor Timesů, vnímáte, že v tom všem hraje roli jejich majitel Rupert Murdoch? Zejména když pomyslíme na Fox News v USA?Ano, samozřejmě. Nesmíme si myslet, že tohle je jen onlinový problém. Je to celkový problém médií. Míra, do které zpravodajské sítě dovolují nebo povzbuzují dezinformace. To je problém a je to už dlouho problém ve Fox News. Jde taky o to, jak zajistit, aby informace z médií, která ověřují publikovaná fakta, se dostala k co největšímu množství lidí. O tom jsme hovořili, když jsem byl v BBC. Jak zajistíte, aby ti lidé, kteří jsou obětí dezinformací, dostali věcně správné informace. Takže si naprosto myslím, že existuje odpovědnost pro nás pro všechny, abychom se na sebe podívali ve světle toho, co se stalo minulý týden.Zdroj v angličtině (audio) ZDE od minuty 25.00