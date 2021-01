Církev v ČR má obrovskou šanci pomoci s očkováním

Očkování proti covidu-19 se dnes odehrává v salisburské katedrále. Centrum vedou místní obvodní lékaři a už to probíhá. Jedním z prvních, kdo dostal injekci, byl Louis Godwin, bývalý zadní střelec v letadlech britského královského letectva za druhé světové války, který řekl: "Je to tak jednoduché. Každý, kdo může, by se měl nechat očkovat co nejdříve."



COVID-19 vaccinations happening today at @SalisburyCath. The centre is led by local GPs and is well underway. One of the first to get their jab was Louis Godwin, a former WW2 RAF tail gunner who said, "It's so easy. Anybody who can, should get it as soon as they can." @NHSBSWCCG pic.twitter.com/OGvSOmORsO