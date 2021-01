Německo: Ještě nejsme tam, kde potřebujeme být

Průběžné zpravodajství:

18. 1. 2021

Jak skandálně neefektivní je testování v ČR, zejména o víkendech, se ukazuje z toho, že v neděli bylo registrováno jen 2618 nových denních nákaz. Celkový počet nakažených stoupl na 891 852. Zemřelo 14 449 lidí, to je od předchozího dne o 234 více. 6330 lidí. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Zemřelo, to je od předchozího dne ovíce. To jsou v globálním srovnání obrovské počty na jednoho obyvatele . Drastický počet denních umírajících vypovídá o stavu pandemie v ČR více než neefektivní testování. V nemocnicích jelidí





- Německý ministr zdravotnictví: Jsme velmi daleko od místa, kde potřebujeme být. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn se v pondělí vyjádřil, že i když opatření proti koronaviru začínají mít dopad, pořád ještě je zapotřebí udělat daleko víc, aby byla epidemie zvládnuta. 16 premiérů německých spokových zemí bude v úterý jednat s Merkelovou, co dál. Počet infekcí v Německu klesá a počet pacientů na JIPkách poklesl o 10-15 procent, jenže země se obávají nových, nakažlivějších kmenů koronaviru. Počet denních nákaz v německu stoupl o 7171 na 2 040 659. Je to ve srovnání s předchozím týdnem pokles o více než 5000 případů. Počet mrtvých stoupl o 214 na 46 633. Ministr zahraničí Heiko Maas vyvolal diskusi možným návrhem, že očkovaným by mělo být dovoleno chodit do kin a do restaurací dříve. Jiní minsitři jsou proti tomu z obavy, že by to posílilo sociální nerovnost v době, kdy ne každý má možnost být očkován. Maasův návrh je "vyloučen", dokud není známo, zda očkování zabraňuje šíření viru.

- Rusko registrovalo 22 857 denních nákaz a 471 úmrtí. Rusko je globálně na čtvrtém místě co do počtu nákaz - celkový počet nákaz v Rusku je 3 581 066. Celkový počet mrtvých v Rusku je 66 037.