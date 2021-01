Poučení pro české euroskeptiky: Brexitéři si začínají uvědomovat, co spáchali

19. 1. 2021

Překážky jsou novou normální situací. Jak to jasně vysvětlil minulý týden Michel Barnier, vyjednavač EU pro brexi. Věci se změnily "nadobro": Volba Británie znamená "mechanické, zjevně, nevyhnutelné důsledky, když opustíte společný evropský trh a to si Británie přála". Není to pomsta Francie, ani zlého Bruselu, je to normální život země mimo Evropskou unii.Katastrofa brexitu je tak šokující, že brexit nezmizel ze stránek britského tisku. Nemůže jim odolat ani nadšeně probrexitérský tisk - i když nyní ty noviny píší, že jejich vina to není, a obviňují vládu, že brexit vyjednala "špatně". V tisku vyšlo od prvního ledna 2021 víceméně toto:Bulvární deník The Sun varuje, že je ohrožen známý dostihový festival v Cheltenhamu. Loni tu soutěžilo 180 koní z Irska, letost nepřijedou, protože "irští dostihoví trenéři se obávají obrovských cel". Obdobným způsobem stoupla na nepřijatelnou míra cena dopravy britských koní na akce v EU. Automobilové závody čelí týmž překážkám: už není možné vozit britské automobily na závody v EU.Britští hudebníci a britské hudební skupiny ztratily možnost jezdit na turné po Evropě. Financial Times píše, že sice britští podnikatelé nyní v důsledku koronavirové epidemie nikam necestují, ale až pandemie skončí, zjistí s hrůzou, že nebudou moci jezdit po Evropské unii a pracovat tam tak volně jako před brexitem. V každé jednotlivé zemi budou muset žádat o pracovní povolení a budou muset v nich nejprve prokázat, zda jejich práci tam nemůže udělat někdo domácí.Módní průmysl čelí překážkám ohledně původu dováženého zboží. Bude muset platit cla na zboží vyráběné mimo EU. Deník Sun informoval, jak celníci odebrali britskému řidiči jedoucímu z Gibraltaru do Španělska jeho láhev omáčky Nando a v Holandsku jinému britskému řidiči jeho šunkový sandwič, protože dovoz masa z Británie do EU už není povolen.Britské supermarkety zjišťují, že nemohou vyvážet zboží vyrobené v Evropské unii do svých obchodů v Severním Irsku. Britské supermarkety v Severním Irsku zejí prázdnotou.Sunday Times informují o krizi v britském automobilovém průmyslu, který má hodnotu 42 miliard liber a zaměstnává 823 000 lidí. Avšak největším problémem je britský sektor služeb, který součástí brexitové dohody vůbec není a který už není schopen platit daně, protože nic nevydělává.O katastrofě Severního Irska jsme se už zmínili. Lodní dopravce Stena Line odklonil svůj pravidelný lodní provoz dopravující zboží z přístavů mezi Severním Irskem a Británií na trasy z Irska do francouzského Cherbourgu. Timesy píší: Krize lodní dopravu, brexit zkomplikoval celní odbavování.Vozidla britských dopravců se vracejí z Evropské unie bez nákladu. To zdvojnásobuje cenu dovozu. Angličtí vývozci zjišťují, že je příliš nákladné vyvážet zboží do Severního Irska - a to potrvá. Potrvají i zdržení: celní prohlídky jsou nyní normou. Stejně tak potrvají fronty kamionů, množství kamionů čekajících na parkovištích a močení čekajících řidičů u silnice.Brexitéři se nyní mezi sebou hašteří. Johnsonova britská vláda se rychle poučuje na konkrétních případech, jakou to katastrofu způsobila.Podrobnosti v angličtině ZDE