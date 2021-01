Severní Korea se vrací k ekonomické autarkii

15. 1. 2021

Stranický sjezd skončil odstraněním ekonomického magnáta, který prosazoval tržní principy, upozorňuje Andrew Salmon.

Severokorejský lídr Kim Čong-un převzal grandiózní titul generálního tajemníka Korejské strany práce, ale jeho sestra Kim Jo-čong zažila dvojí sesazení.

Pozorovatele dění v KLDR to překvapilo, protože mnozí věřili, že mladší sestra je v dynastii další na řadě s následnictvím. Ale s ohledem na nejednoznačnost dění v Pchjongjangu ani to nutně neznamená, že by sestra ztratila veškerou moc.

Experti tvrdí, že méně viditelnou, ale důležitější změnou je sesazení ekonomického magnáta Pak Pong-džua z výkonného výboru strany.

Vzhledem k tomu, že šlo o klíčovou postavu stojící za zaváděním tržních prvků do severokorejské ekonomiky v poslední dekádě, a ohromný slovní důraz na "soběstačnost", naznačují experti, že se KLDR odvrací od čínských importů a vrací ekonomické hodiny nazpět k centrálně řízenému modelu.

