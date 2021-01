"Zabijte ho jeho vlastní pistolí!"

16. 1. 2021

- Trumpův ministr zdravotnictví varoval Donalda Trumpa v dopise, že nedávný násilný útok jeho stoupenců na Kapitol ohrožuje "dědictví" jeho vlády a naléhal, aby Trump podpořil pokojné předání moci. Zároveň odstoupil. ZDE - Jemnování viceprezidentky Kamaly Harris je podle pozorovatelů obrovským historickým mezníkem: Harrisová bude první americkou ženou, neběloškou a osobou původem z jižní Asie, která se stane viceprezidentkou. Její matka se přistěhovala do USA z Indie r. 1958. Harrisová bude mít obrovskou moc, protože bude v nerozhodném senátu, kde nejméně dva roky bude zřejmě 50 republikánských a 50 demokratických senátorů, mít rozhodující hlas. ZDE - Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi konstatovala, že poslanci Kongresu, kteří napomáhali násilnému útoku proti Kapitolu, při němž zahynulo pět lidí, budou zřejmě stíháni. Mikie Sherril, demokratická poslankyně z New Jersey, viděla, jak republikánští poslanci provádějí den před útokem budoucí násilníky budovou Kongresu a ukazují jim, kde je co. Pelosiová také oznámila, že se budou revidovart bezpečnostní opatření v Kapitolu, protože bezpečnostní složky při útoku trumpovských násilníků naprosto selhaly. ZDE