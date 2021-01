Koronavirus: Budeme v karanténě ještě v zimě r. 2021?

12. 1. 2021

Devi Sridhar: Totéž, co pořád opakuju od února-března. Musíme napodobovat model východní, tichomořské Asie, že totiž není žádná přijatelná míra infekce, čím více viru koluje, tím větší je pravděpodobnost mutací. A že se virus vymkne naší nynější imunitní reakci a vakcínám. To vyžaduje tři věci. V tomto okamžiku to vyžaduje lockdown na ochranu zdravotnictví a k snížení počtu nákaz. Až počty nákaz snížíme, potřebujeme funkční systém testování, trasování a karantény, a my stále ještě nejsme schopni vyprodukovat výsledky testů během čtyřiadvaceti hodin, trvá to několik dní. Co se týče karantény, je nutno lidi platit, aby šli do karantény, protože míry karantény jsou notoricky nízké, pod dvacet procent. A v třetí etapě, a té jsme byli v létě docela blízko, je otázka, jak to dokážete ochránit. A to vyžaduje zastavení cestování. Abyste do země nedovezli nové kmeny. Musíme si vytvořit strategii na nadcházejících šest až osm měsíců a říci, že jestliže nechceme být příští zimu v karanténě, jestliže víme, že to bude trvat určitou dobu, než lidi proočkujeme, jak se dokážeme vyhnout lockdownu? A vyhnout se lockdownu znamená snížit počty nákaz, udělat to způsobem, kdy máme funkční systém testování, trasování a karantény.







Zdroj v angličtině (audio) ZDE od minuty 17.00

No, ta vakcína, to je fantastická zpráva. Máme tři schválené vakcíny a měli bychom být všichni velmi rádi. Ale ono bude trvat velmi dlouho, než se všechny budou distribuovat a lidi budou jimi očkováni. Anglický ministr zdravotnictví říká, že do podzimu chtějí očkovat všechny dospělé lidi. Museli by očkovat asi tři miliony lidí týdně (pozn. red.: v ČR půl milionu lidí týdně!), aby se dostali do toho bodu. A v současnosti se v Británii očkuje asi 300 000 lidí týdně. Tak jsme velmi daleko od této metriky. Takže bez ohledu na to, co se stane s vakcínou během nadcházejícího půl roku až roku, stále budeme muset žít s určitými omezeními, než vznikne fungující systém testování a trasování, než budou zavedeny kontroly na hranicích, abychom neposilovali infekci, a také je tu hrozba vzniku nových variant a kmenů koronaviru, v této zemi nebo někde jinde, proti nimž vakcína nemusí být účinná. Takže existuje mnoho neznámého, což znamená, že musíme mít další strategie. Ne jen očkování.Ale jestliže odstraníte 88 procent ohrožených lidí, což je cílem očkování nejohroženějších skupin do poloviny února, přece celý profil rizika té choroby se změní natolik, že lidé budou spokojeni, zdravotnictví nebude zahlcováno, lidi budou ochotni riskovat při svém běžném každodenním životě?No, tady musíme jít opravdu opatrně. Protože míra hospitalizací může stále ještě stoupat u mladších lidí. U lidí kolem dvaceti, třiceti, čtyřiceti. Ti mohou potřebovat kyslík a podpůrnou péči. A tak dovolit úplně volnou epidemii, k promoření do mladšího obyvatelstva, to stále ještě zahltí nemocnice, dokonce i dětmi. V USA bylo hospitalizováno více než tisíc dětí s velmi vážným průběhem nákazy. Děje se to málokdy, když dokážete udržet pandemii na malé úrovni, ale vyskočí to vysoko, když máte nekontrolovanou epidemii. A tak si musíte dávat pozor, abyste ochránili lidi před umíráním. Dvě další věci: kolik lidí bude potřebovat hospitalizaci. Oni přežijí, ale zahltí nemocnice. A druhá věc: Dlouhý covid, kdy lidé mají problémy po dlouhé měsíce a my tomu dlouhému covidu zatím ještě dost dobře nerozumíme.Co tedy navrhujete?