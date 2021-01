Chápu demonstrující

11. 1. 2021

Čtu spoustu radikálních soudů nad účastníky demonstrací a protestů proti vládním nařízením. A je mi z toho hodně smutno. Proč? Protože v nich nevidím pouze ony pitomečky a bezmozky (ne, že by se mezi nimi nenašli, stejně jako všude), ale lidi, kteří jsou zoufalí.

Nejde přeci jen o roušky, omezení zbytné zábavy a narušení pohodlí, či o do očí bijící nesmyslnost mnohých opatření. Stávající stav vhání statisíce lidí do bezvýchodné situace, dostávají se do existenční pasti.







A nelžeme si vzájemně i sami sobě, nejsme na tom všichni stejně! Většině na účtu každý měsíc přistane výplata, velké části lidí však jen složenky a upomínky, u některých dveří čeká exekutor.







Zatím nejsou postiženy všechny obory ekonomiky, jen některé. Mnozí podnikatelé a živnostníci ne vlastní vinou přicházejí o léta budované firmy a živnosti, kterým obětovali roky života, všechen čas, energii, peníze. Mnohdy i své zdraví a rozpadlé rodiny. Nemají na splátky leasingu, úvěru, platby energií… Hroutí se jim svět a mají pocit, že je nikdo nevnímá. Necítí podporu či aspoň pochopení nejen ze strany vlády (tu nečekají již dlouho!), ale především ze strany společnosti.