Obscénnost covidiotů

Jewish Community of Prague / Židovská obec v Praze

Důležitá výzva







Možná vlivem dnešní koronavirové pandemie mnozí lépe chápou, co znamená omezení pohybu, nakupování, zákazy návštěv, vycházení a další restrikce.





Ale zcela jistě nikdo netrpí hladem, není ponižován, nebylo mu zabaven kolo, auto, rádio, televize, může chodit do přírody, do parku, není okrádán o majetek a nikdo nikoho nestěhuje do Terezína a v dobytčáku dál na východ.







Prosíme a žádáme, nepoužívejte nášivky žlutých hvězd, urážíte oběti nacismu.





K tomu dodává Jaroslav Miko: