Jsou západní demokracie v ohrožení?

11. 1. 2021

Obrázky Trumpových příznivců útočících na Capitol Hill ve Washingtonu mnoha Němcům přišly děsivě povědomé. Nyní probíhá vášnivá debata o tom, zda jsou demokracie v ohrožení i na této straně Atlantiku, napsali Peter Hille a Christoph Hasselbach.

Scény odehrávající se na Capitol Hill mnoha Evropanům připomněly události v jejich vlastních zemích.

Například v roce 2006 ultrapravicový dav zaútočil na maďarský parlament a pustil se do pouličních bojů s policií, které trvaly týdny. Události nakonec vedly k nárůstu podpory pravicového populisty Viktora Orbána.

Někteří Němci mají pocit, že to připomíná národněsocialistické nepokoje 20. a 30. let.

Avšak existují šokující podobnosti s mnohem nedávnějšími událostmi. V srpnu 2020 po protestech tzv. "Querdenkers" (okrajových myslitelů) proti vládním koronavirovým omezením demonstranti zaútočili na schody Reichstagu. Několik z nich neslo vlajky z imperiální éry a symboly extrémní pravice.

Policie zabránila davu ve vstupu do budovy, ale události Německem hluboce otřásly.

Existuje řada paralel mezi událostmi ve Washingtonu a v Berlíně, říká Miro Dittrich, výzkumník pravicového extrémismu na internetu. Tvrdí, že němečtí "Querdekers" a Trumpovi příznivci používají online fóra, služby messenger a platformy sociálních médií k plánování svých akcí.

"Před takzvaným útokem na Reichstag a také před útokem na americký Kapitol jste mohli najít online jasné známky, že se to stane," tvrdí.

"Problémem je, že bezpečnostní složky to nevidí," stěžuje se Dittrich. "Alternativní reality, které se formují na internetu, s lidmi jasně vyzývajícími k násilí a organizování tohohle, jsou prostě ignorováni."

Dittrich také uvádí, že německé a americké úřady také nejsou dost silné v hlídání digitálního prostoru.

Je ale demokracie sama tak zranitelné jako budovy, které byly v Budapešti, Berlíně a nyní ve Washingtonu terči útoků?

Politolog Daniel Ziblatt strávil mnoho let studiem rozpadu demokracií v Evropě, Latinské Americe a nyní ve své vlastní zemi, Spojených státech. Je přesvědčen, že demokracie je ohrožena po celém světě.

"USA jsou dost starou demokracií, je to bohatá demokracie. To by ji mělo činit stabilní. A fakt, že vidíme erozi demokracie v USA, by měl být varovným znamením pro další země," říká Ziblatt, který spolu se Stevenem Levitskim napsal bestseller "Jak umírají demokracie".

Ziblatt sdělil Deutsche Welle, že dosud dominantní většina v USA, bílí křesťanští muži, se považuje za upadající. "A tato společenská změna je všem západním demokraciím společná," říká.

Úroveň polarizace je nicméně ve Spojených státech mnohem vyšší, než ve většině evropských zemí, myslí si Ziblatt. "Částečně to souvisí s faktem, že máme systém dvou stran. To je politická bitva s nulovým součtem. Koaliční vlády mohou politice srazit ostré hrany."

Německý politolog Sebastian Bukow poukazuje na jiný klíčový rozdíl mezi Německem a USA: "V USA byla demokracie po čtyři roky opakovaně zpochybňována samotným prezidentem." Naproti tomu pravicoví demonstranti v Berlíně byli podporováni "velmi malou radikální menšinou ve společnosti".

Bukow si nemyslí, že ve všech západoevropských demokraciích je na obzoru degenerace v násilí. Vychází ze studie o autoritářství provedené nedávno výzkumníky univerzity v Lipsku. Ukázala, že v Německu "spokojenost s demokracií je stabilní, dokonce roste, nicméně existuje malá, radikalizující se část společnosti, která demokracii odmítá".

V roce 1933 německá demokracie selhala, když nacisté využili jejích slabin a povedlo se jim založit totalitní režim. Proto po 2. světové válce Západní Německo založilo to, co považuje za odolnou demokracii: Systém, který funguje dodnes, který omezuje svobodu projevu a sdružování, aby zajistil a chránil ústavní pořádek.

"Myslím, že by se USA mohly z německé zkušenosti v něčem poučit," říká Daniel Ziblatt. "Myšlenka, že demokracie není stroj, který jede sám od sebe, ale že je třeba ji bránit, je cenným poučením. Ironií samozřejmě je, že Američané pomáhali vybudovat německou demokracii."

Podrobnosti v angličtině: ZDE