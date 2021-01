ČR má nehoráznou očkovací strategii

8. 1. 2021

Mimořádně vysoko hodnotím osobní nasazení pana MUDr. Kubka, prezidenta České lékařské komory, který se velmi odvážně a opakovaně snažil do médií dostat pravdu, jak španě na tom v ČR v porovnáním se zbytkem světa opravdu jsme (viz jeho email níže) a https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries , kde se pozice ČR bohužel v počtech vztažených na 1 milion obyvatel neustále "vylepšuje",

Lze odhadnout, že změnou strategie, kdy se se do července 2021 vyloučila z očkování ohrožená kategorie 65 - 80 (až na část s těžkými komorbiditami, což je menší část z této kategorie), pak tato podivná předložená strategie s prioritním očkováním skoro celé státní správy by mohla vést k nárůstu počtu úmrtí o cca 3500 - 4000 - podrobněji viz níže.





Je nepochybné, že první prioritou je zdravotnický personál přímo v kontaktu s nemocnými, ale v druhé řadě by to jednoznačně přece měli být ti nejvíce ohrožení, tj. zejména ta věková skupina, kde je vysoká smrtnost. Všechny statistiky ukazují, že jsou to lidé ve věku 65+.





Zcela mi tedy uniká, jak je možné, že došlo k tomu, že místo úmrtností nejvíce ohrožené skupiny se do návrhu Metodického pokynu dostala jen relativně malá podskupina - skupina ve věku 80+. Jistě tato podskupina by měla mít prioritu při detailním plánování pro celou skupinu 65+, ale odsunutí ohrožené populace ve věkové kategorii 65 - 80 až za prakticky celou státní správu se jeví jako velké riziko, jak pro tuto věkovou kategorii samotnou, tak i z hlediska zátěže lékařů, nemocnic a bohužel také krematorií.





Při reálné situaci to znamená, že první z ohrožené skupiny 65 - 80 mají šanci na první dávku vakcíny nejdříve v červenci 2021, ale spíše reálně až v září, a tedy že plný účinek vakcíny pro mnoho občanů z této skupiny má šanci na plné rozvinutí protilátek až ke konci roku 2021.





Spočítal někdo rozdíl počtu úmrtí problematického postupu dle návrhu metodického pokynu a postupu, kdy by se ochrana skupiny 65 - 80 uskutečnila v přímé posloupnosti po ochraně skupiny 80+ ?





Budeme v ČR při této "lidové tvořivosti" ve stanovování priorit takto dále stoupat v negativních hodnoceních na

z hlediska počtu úmrtí na 1 milion obyvatel ?





Děkuji, že se nad touto problematikou zamyslíte.





Zajímavá data lze odvodit z přiložené tabulky z oficiálního WEBu https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehledy-khs



Pro jednoduchost pokud vyjdeme z toho, že uvedená tabulka obsahuje 12 222 úmrtí a vzhledem ke stavu pandemie v ČR nelze vyloučit, že ještě nejsme v jejím vrcholu a že tedy do počátku fáze II. očkování (červenec 2021), kdy se teď nemají očkovat všichni 65+, může nastat celkem opět stejný počet úmrtí.

Pak dle tabulky celkový počet úmrtí v kategorii 65+ je 2745+4677+3804= 11226 a v ostatních kategoriích tedy (0 - 64) pak je 12222-11226 = 996.

Z tabulky přímo dostaneme počet úmrtí v kategorii 65-74 jako 2745.

Pro porovnání s očkovací strategií potřebujeme ještě připočíst kategorii 75-80, což je zhruba 60 % ze 4677 umrtí uváděných v tabulce pro kategorii 75-84, tedy 2806. Tim dospějeme k odhadu počtu úmrtí v nyní opominuté kategorii 65 - 80 jako cca 2745 + 2806 = 5551.

V extrémním případě pokud se neochrání celá ohrožená skupina 65+, pak ve státě bude o až o cca 5551 - 996 = 4555 úmrtí více.

Po odhadu na možnou korekci díky osobám 65-80 s těžkými komorbiditami lze udělat hrubý odhad, že podivná očkovací strategie povede k cca 3500 - 4000 úmrtím navíc oproti původní strategii, kde ohrožená skupina 65+ měla být naočkována celá již ve fázi I. a ne očkována až ve fázi II. (tedy od července ... a možná až do pozdního podzimu).

Vzhledem k reálně očekávaným prodlením s dodávkami vakcín (např. cca 1 milion původně očekávaných do června od těch dvou výrobců, co však nejen zatím nemají a možná do června nebudou mít schválení) může odhad 3500 - 4000 úmrtí být zvýšen na 5000+.

Zřejmě správně by priorita z hlediska věku měla být podle statistik dána dokonce skupině 60+ a ne 65+. Tím by se dále snížil počet úmrtí.







