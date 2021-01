Je teď fašismus silou v americké politice?

8. 1. 2021

Od minuty 3. 35:

Moderátor: Hovoříme nyní s Timothy Snyderem, je to profesor historie na Yale University. Argumentuje systematicky, že způsob, jímž se Donald Trump chová po celé své funkční období, směřuje k tyranii. Vy jste varoval, že se to stane a ono se to stalo. Má-li Joe Biden pravdu, když tyto lidi nazývá "domácími teroristy", jak byli zradikalizováni? Hovoříme nyní s Timothy Snyderem, je to profesor historie na Yale University. Argumentuje systematicky, že způsob, jímž se Donald Trump chová po celé své funkční období, směřuje k tyranii. Vy jste varoval, že se to stane a ono se to stalo. Má-li Joe Biden pravdu, když tyto lidi nazývá "domácími teroristy", jak byli zradikalizováni?





Timothy Snyder: Myslím, že velký příběh je zde to, že co bylo kdysi na internetu, je nyní ve skutečném světě. A to je důsledkem dvou věcí, odehrávajících se zároveň. Lokální zpravodajství, což býval způsob, jak se Američané propojovali s realitou, která je obklopovala, v podstatě zmizelo. Geograficky, většina území Spojených států, většina okresů ve Spojených státech jsou nyní zcela bez zpravodajství. Mezitím vznikly sociální sítě a sociální sítě fungují podle algoritmů, které lidem dávají to, co oni chtějí, nebo to, o čem si myslí, že to chtějí. Takže rozdílu mezi tím, co se děje ve světě a co si myslíme, že se děje ve světě, se lidé vyhýbají. Donald Trump z tohoto všeho povstal. On tomuhle všemu rozumí. A on toho využívá ve svůj prospěch. A má samozřejmě silně osobní důvody pro to, proč říká to, co považuju za jeho opravdu první velkou lež. Je to člověk, který lže pořád, trvale, a říká lži střední velikosti. Avšak ta lež, na jejímž základě zvítězil ve volbách, je opravdu velká lež. Je dostatečně velká na to, aby rozštěpila národ na "my" a "oni". Mezi angažmá a mezi popírání. A musela být dost velká, aby nakonec vedla k násilí. Což vedla.



Moderátor: Tak co se stane teď s ním?



Timothy Snyder: Nechci se tomu vyhnout, ale chci říct že to není ta nejdůležitější otázka. Nejdůležitější otázkou není, co se stane s ním, ale co se stane s tou lží. To, co jsme viděli včera, bylo, že celá řada amerických senátorů, celá řada amerických kongresmanů, mužů i žen, byla ochotna hlasovat pro tu velkou lež. Přesto, že vědí, že Trump prezidentem nebude. A i přesto, že jejich pracoviště, Kapitol, americký památník demokracie, se právě stal terčem invaze lidí, kteří té lži věří. Otázka ultrapravice v Senátu je, kdo převezme tuto velkou lež a půjde s ní dál. Ted Cruz a Josh Hawley, senátoři, soutěží o to, kdo ponese pochodeň této lži po dobu následujících čtyř let. Co se týče pana Trumpa, mám podezření, že ten už v USA moc dlouho nezůstane.



Moderátor: Je tedy teď fašismus silou v americké politice? Během nadcházejících čtyř let?



Timothy Snyder. Ano, samozřejmě. Podívejte se. Lidé, kteří zaútočili na budovu Kapitolu, to byli fašisti. Ultrapravicoví bělošští supremacisté, kteří zorganizovali ten útok na budovu Kapitolu, jsou sami fašisté, bez jakýchkoliv pochyb. To je první věc. Druhá věc: Tohle bylo zorganizováno jménem velké lži. Což ve velmi charakteristické pro fašismus. Třetí věc: Bylo to zorganizováno proto, aby se zrušily demokratické volby. To je také fašistické. A čtvrtá věc, ta je trochu jemnější, ale velmi důležitá: Podstatou tohoto všeho je rasismus. Od začátku až do konce. Lež, že Trump zvítězil ve volbách, je založená na tvrzení, které činí rovnítko mezi hlasováním černochů a podvodem. Když říkají "Podvod!", míní tím, že neběloši hlasují ve volbách. Když se Ted Cruz odvolává na kompromis z roku 1877 jako pozitivní model toho, co by se mělo dělat teď, kompromis z roku 1877 byl vytvořením apartheidu na americkém Jihu. A samozřejmě, lidé, kteří fyzicky zaútočili na Kapitol, jsou drtivou většinou bělošští rasisté. Takže tohle všechno je o rasismu a je naprosto správné hovořit o americkém fašismu, ano.

