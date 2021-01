Měla by česká vláda nést trestní odpovědnost za zpackanou reakci na epidemii?

7. 1. 2021 / Daniel Veselý

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous

To, co se ještě na podzim zdálo být nepředstavitelné, se stalo chmurnou skutečností. Jestliže jsme se na jaře vyvarovali nejhoršího a koronavirovou infekci zvládli s grácií, nebylo to dílo Babišova kabinetu, ale prachobyčejná náhoda, když ten, který „měl přijít“, prostě přišel a ty nahoře přesvědčil, že jde do tuhého. Bojím se domyslet, co by se stalo, kdyby se bývalý ředitel České pojišťovny Pavel Řehák neznal s ministrem Hamáčkem…