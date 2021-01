Mutovaný virus je časovanou bombou

6. 1. 2021

O nové variantě koronaviru toho ještě dost nevíme - ale vše, co je nám dosud známo, naznačuje obrovské nebezpečí, napsala Zeynep Tufekciová.

Po celém světě se šíří nová varianta koronaviru. Poprvé byla identifikována v Británii, kde se rapidně rozšiřuje a byla nalezena v řadě zemí. Viry mutují neustále, ale zdá se, že tento je nakažlivější než jiné varianty - což znamená, že se snadněji šíří. Sotva den poté, co úřady oznámily první případ onemocnění v USA, muže v Coloradu bez historie cestování, byl nalezen další případ v Kalifornii.

Dosud existuje řada neznámých, ale velké obavy se soustřeďují na to, zda tato nová varianta podlomí účinnost vakcíny nebo způsobí vážnější onemocnění - s určitým stupněm úlevy poté, co první studie indikovala, že ani jedno není pravda. A i když potřebujeme více údajů, abychom si byli opravdu jisti, mnoho vědců je přesvědčeno, že tato varianta účinnost vakcíny příliš neovlivní - pokud vůbec. Zdravotníci začali zdůrazňovat nedostatek důkazů ohledně vážnějšího průběhu choroby.

Vše v pořádku a žádný důvod k poplachu? Tak to je špatně.

Nakažlivější varianta choroby COVID-19 představuje potenciální katastrofu sama o sobě. Nakažlivější varianta je dokonce v některých ohledech nebezpečnější než varianta s vážnějším průběhem onemocnění. To proto, že větší nakažlivost nás vystavuje viru, který se snadněji šíří na způsob exponenciálního růstu, zatímco riziko vážnějšího průběhu by se zvyšovalo lineárně a ovlivňovalo pouze infikované.

Zvýšená nakažlivost může způsobit škody ve velmi, velmi krátkém čase - zejména pokud už existuje nekontrolované šíření. Krátkodobé důsledky toho všeho jsou významné a zaslouží si pozornost, i když čekáme na jasnější údaje. Ve skutečnosti bychom měli jednat rychle, zejména pokud čekáme na větší jasnost - nedostatek údajů a hrozba ještě rychlejšího exponenciálního růstu volají po urgentnější akci. Pokud a jestliže přijdou více uklidňující údaje, uvolnit omezení bude snazší než napravit škody vzniklé tím, že jsme nereagovali včas.

Abychom pochopili rozdíl mezi exponenciálním a lineárním rizikem, vezměme případ použitý Adamem Kucharskim, profesorem London School of Hygiene & Tropical Medicine, který se zaměřuje na na matematické analýzy epidemií infekčních chorob. Kucharski porovnává 50 % nárůst smrtnosti viru s 50 % nárůstem nakažlivosti. Vezměme reprodukční číslo viru zhruba 1,1 a riziko fatality infekce 0,8 % a představme si 10 000 aktivních infekcí - reálný scénář pro mnoho evropských měst, jak poznamenává Kucharski. S těmito údaji očekáváme 129 úmrtí za měsíc. Pokud je smrtnost navýšena o 50 %, vedlo by to ke 193 úmrtím. V kontrastu s tím 50 % nárůst nakažlivosti by vedl k šokujícím 978 úmrtím za pouhý jeden měsíc - pokud v obou scénářích předpokládáme šestidenní reprodukční cyklus viru.

Zvýšení nakažlivosti může velice rychle akcelerovat: Každá nově infikovaná osoba může potenciálně infikovat mnohem více lidí. Zhoršení průběhu choroby ovlivňuje pouze infikovanou osobu. Tato infekce je jistě tragická. Avšak zvýšená nakažlivost znamená větší hrozbu společnosti, protože může dramaticky změnit počet infikovaných. Jinak řečeno, malé procento velmi velkých počtů může být snadno mnohem, mnohem větší, než velké procento počtů malých.

Podrobnosti v angličtině: ZDE