Financial Times: Po brexitu od 1.1. uprchl z Londýna do EU obchod s akciemi v hodnotě 6 miliard euro

6. 1. 2021



Londýnský finanční sektor začal pociťovat plný dopad brexitu. během prvního dne obchodování v roce 2021 se z londýnské City přesunulo do Evropské unie obchodování s akciemi v hodnotě téměř 6 miliard euro.



Finanční firmy a banky, obchodující s akciemi, jako Santander, Deutsche Bank a francouzský energetický koncert Total se začátkem ledna přesunuly na trhy v Evropské unii neho zpět na primární burzy v Madridu, ve Frankfurtu a v Paříži. Pro investory v Londýně je to radikální změna - měli dosud ve zvyku obchodovat s akciemi po celé Evropě přes hranice bez omezení.





Finanční podniky v Londýně, zaměřující se na obchody s akciemi v euro, včetně firem Cboe Europe, Turquoise a Aquis Exchange, se přesunuly do svých nových evropských entit, založených koncem loňského roku pro situaci po brexitu. Objem obchodu, který uprchl z Británie, se rovná šestině veškerého objemu všech transakcí na evropských burzách. Londýnská City přišla o své obchodování s Evropskou unií, píše list Financial Times.



Například firma Cboe Europe informovala, že 90 procent jejích finančních transakcí se nyní provádí v Amsterdamu. Firma Aquis uvedla, že "téměř všechno" obchodování v eurech se přes jedinou noc přesunulo do Paříže. Firma Turquoise také přesunula většinu svého obchodování s akciemi do Amsterdamu.



Po mnoho desetiletí bylo obchodování s akciemi v Londýně v samém ohnisku mezinárodního finančního obchodování. Až třicet procent veškerých akcií kupovaných a prodávaných v Evropě procházelo londýnskou City. Avšak Johnsonova dohoda s Evropskou unií se nezabývá sektorem finančnictví ani sektorem služeb.



Regulační orgány Evropské unie zdůraznily, že Evropská unie a Velká Británie jsou nyní dvě odlišné jurisdikce. Proto odebraly registraci šesti credit ratingovým agenturám, které mají sídlo v Londýně.

