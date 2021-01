Výzva: Ať pan rektor nediskredituje Karlovu univerzitu nesmysly!

"Promořování" je nejen zcela nevědecká a šílená myšlenka, která by vedla k úmrtí 1 procenta nakaženého obyvatelstva, tedy v českých poměrech 105 000 lidí. Hlavním nebezpečím je však podle evolučních epidemiologů, kteří na to v poslední době poukazují stále hlasitěji, že nepotlačíme-li koronavirus v celé společnosti, respektive v celém lidstvu, dává mu to možnost se změnit na daleko nebezpečnější verzi, která se může vymknout vakcíně. To se prý stalo se španělskou chřipkou, která se prý v pozdější, virulentní verzi rozšířila v zákopech 1. světové války a po ukončení války vojáci nákazu přinesli domů do svých zemí.