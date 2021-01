Britský soud odmítl americkou žádost o vydání Juliana Assange, hrozí mu sebevražda

5. 1. 2021





Toto se zdá být velmi férová, podrobná informace, kterou otiskl Washington Post: (JČ)



Britská soudkyně v pondělí rozhodla, že zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange nebude vydán do USA, aby tam čelil žalobě, že porušil Zákon o špionáži, protože mu hrozí extremní riziko sebevraždy a v americkém vězení by nebyl dostatečně ochraňován, aby si něco neudělal.



Assange, který je vězněn v londýnském vězení Belmarsh od té doby, co před dvěma lety Ekvádor zrušil jeho politický azyl - byl obžalován z 18 federálních trestných činů, včetně spiknutí získat a zveřejnit utajované diplomatické depeše a citlivé vojenské zprávy z válek v Iráku a v Afghánistánu.



Mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti konstatoval, že se americká vláda proti rozhodnutí soudkyně odvolá. Prokurátoři chtějí, aby byl Assange dopraven do Severní Virginie, kde by měl být souzen. To by mohlo vést k doživotnímu vězeňskému trestu ve věznici maximálních bezpečnostních opatření.



Britská obvodní soudkyně Vanessa Baraitser nemá námitky proti meritu obžaloby. Odmítla tvrzení právního týmu Juliana Assange, že americká vláda usiluje o potrestání tohoto devětačtyřicetiletého Australana za jeho politické názory a že prezident Trump chce mít jeho hlavu naraženou na kůl.Soudkyně uvedla, že nepochybuje, že by se Assangeovi dostalo ve Spojených státech spravedlivého soudního procesu s nestrannou porotou a že nemá obavy, že by jeho stíhání zlikvidovalo ochranu pro novináře a vydavatele. Zdůraznila, že tím, že Assange povzbuzoval hackery, aby se probourali do CIA či do amerických vládních počítačů, aby poskytli WikiLeaks materiál ke zveřejnění se Assange nechoval jako tradiční investigativní novinář.Avšak Baraitserová zablokovala Assangeovu deportaci na základě svědectví psychiatrů, které povolala jeho obhajoba. Ti zdůraznili, že Assange aktivně plánuje spáchat sebevraždu, pokud by mu bylo nařízeno, aby čelil v USA soudnímu procesu.Řekla, že obrana poskytla přesvědčivé důkazy, že Assange trpí vážnou depresí, napsal svou poslední vůli, dostal rozhřešení od kněze a že v jeho cele ve vězení Belmarsh byla nalezena schovaná žiletka."Celkový dojem je dojem zdeprimovaného a občas zoufalého muže, který se bojí o svou budoucnost," řekla Baraitserová.Soudkyně se zaměřila na tvrdé prostředí, do něhož by se Assange dostal, kdyby byl odsouzen. Charakterizovala americké vězení Supermax, Administrativní maximální věznici ve Florencii ve státě Colorado jako institucí, kde jsou vězni uzamčeni 23 hodin denně a nemají skoro vůbec žádný kontakt s jinými lidmi."Pokud by čelil situaci téměř totální izolace bez ochranných faktorů, které omezují jeho riziko v britské věznici Belmarsh, jsem přesvědčena, že procedury, popisované Spojenými státy, nezabrání panu Assangeovi, aby nalezl způsob jak spáchat sebevraždu. Z toho důvodu jsem rozhodla, že deportace by byla utlačitelská, protože by způsobila duševní poškození a já nařizuje jeho propuštění," přečetla Baraitserová svůj verdikt,Assange seděl v soudní síni ve skleněné kóji, měl na sobě tmavomodrý oblek a zelenou chirurgickou roušku. Když soudkyně zablokovala jeho deportaci, zavřel oči. Jeho partnerka a matka jeho dvou dětí, Stella Morris, se rozplakala. Šéfredaktora WikiLeaks Kristinn Hrafnsson ji objala kolem ramen."Jsem zklamán, to určitě," řekl americký právník G. Zachary Terwilliger, který prezentoval žalobu proti Assangeovi. Avšak Terwilliger konstatoval, že je "příjemně překvapen", že soudkyně založila svůj verdikt úzce na Assangeově duševním stavu a ne na argumentech o politické motivaci, o férovém procesu či o svobodě projevu."To je pro mě daleko lehčí břemeno, které je nutno překonat, než kdyby řekli, ne, tohle je naprosto politický proces... Tyto otázky zpracováváme pořád," dodal. "Ale, samozřejmě, to bude rozhodnutí pro příští vládu."I když usilovala Trumpova vláda o Assangeovo stíhání, prezident Trump pochválil Assangeho za zveřejnění hackersky získaných emailů z ústředí americké Demokratické strany. Assangeovi stoupenci naléhají na Trumpa, aby Assangeho před odchodem z úřadu omilostnil.Před soudní síní prosila Assangeova snoubenka: "Pane prezidente, strhněte ty vězeňské zdi. Ať mají naši chlapečci tatínka."Morisová, která zahájila vztah s Assangem, když pracovala jako jeho právnička, řekla: "Nezapomínejme, že žaloba v USA nebyla zrušena. Jsme nesmírně znepokojeni, že se americká vláda rozhodla proti tomuto verdiktu odvolat. Chce dál potrestat Juliana a nechat ho zmizet do nejhlubší, nejtemnější díry v americkém vězeňském systému na celý jeho život." Dodala: "Novinářská práce by nikdy neměla být zločinem."Američtí prokurátoři se snaží odlišit Assange a WikiLeaks od sdělovacích prostředků. Argumentují, že žádný reportér by nepomáhal svému zdroji informací dostat se do zakódovaných souborů anebo očekávat právní ochranu, kdyby to udělal."Julian Assange není žádný novinář," řekl náměstek amerického ministra spravedlnosti pro státní bezpečnost John Demers, když byla žaloba zveřejněna. "To jasně vyplývá z celku jeho chování, jak to uvádíme v žalobě."Britský Nejvyšší soud pravděpodobně bude souhlasit s projednáním odvolání, protože tento deportační případ je tak dlouhý a složitý, řekl Nick Vamos, bývalý šéf deportační jednotky britské prokuratury. Avšak ten proces bude zřejmě trvat řadu měsíců - možná ještě déle v důsledku Assangeova chabého zdraví a rychle se zintenzivňující pandemie v Británii, kde byl znovu zaveden lockdown.Assange byl v pondělí vrácen do vězení Belmarsh. Bude požadovat propuštění na kauci a jeho právní zástupce Edward Fitzgerald uvedl, že jeho obhajoba předloží ve středu nové důkazy proti předchozímu verdiktu, že existuje riziko, že Assange uteče.Po pondělním verdiktu nabídla Assangeovi azyl mexická vláda. Prezident Andrés Manuel López Obrador řekl na dopolední tiskové konferenci, že si zakladatel WikiLeaks "zaslouží druhou šanci".Dlouholetý obránce mexické levice, López Obrador řekl, že Mexiko by zaručilo, že Assange "nebude zasahovat do politických záležitostí žádných zemí".Během loňských slyšení Assangeovi britští právníci představili svědky, kteří dokazovali, že jejich klient trpí Aspergerovým syndromem, že jeho duševní zdraví je "křehké" a že je ohrožen "vysokým rizikem sebevraždy".Michael Kopelman, profesor neuropsychiatrie na King's College v Londýně, řekl v září u soudu, že Assange trpí úzkostnými stavy, depresí a zvukovými halucinacemi, že plánuje sebevraždu a neustále si ji představuje, a že kdyby čelil okamžité deportaci do USA, "nalezl by rychle způsob jak spáchat sebevraždu".Ve svém verdiktu poukázala Baraitserová dvakrát na Jeffreyho Epsteina, který loni spáchal sebevraždu v americkém federálním vězení, zatímco čekal na soud, kde se měl zodpovídat z obchodu s bílým masem. K jeho sebevraždě došlo, když ho ve vězení po neúspěšném pokusu o sebevraždu hlídali, aby si nic neudělal."Prevence sebevražd v tomto vězení je velmi dobrá, ale ne vždycky funguje," řekl u britského soudu bývalý vězeňský dozorce z tohoto amerického vězení.Joel Sickler, vězeňský poradce, který svědčil ve prospěch Assangeho, uvedl, že si myslí, že Epsteinova sebevražda byla v rozhodnutí soudkyně "důležitým faktorem". "Pan Assange by velmi pravděpodobně čelil témuž osudu, pokud by tam byl odvezen, možná ne v předsoudní vazbě, ale určitě v Super Maxu," řekl.V roce 2017, v posledním roce, pro nějž jsou k dispozici statistiky amerického ministerstva spravedlnosti, spáchalo ve federálních amerických věznicích sebevraždu 33 osob.Nebylo to poprvé, co britský soud neschválil americkou žádost o vydání vězně, a to na základě stejných argumentů o duševním zdraví jako v Assangeově případě.Při odvolání zablokoval britský Nejvyšší soud v roce 2018 vydání aktivisty Lauriho Lovea, který byl r. 2013 obžalován, že hackersky pronikl do amerických vládních počítačů a ukradl tam důvěrná data. Loveovi právníci předložili důkazy, že Love trpí depresí a že se pokusí o sebevraždu, pokud bude vydán do USA. Američtí prokurátoři posléze žalobu zrušili.Kromě obvinění, že Assange údajně porušil americký Zákon o špionáži a že zveřejnil tajné dokumenty žalují američtí prokurátoři Assange ze spiknutí spáchat "proniknutí do počítačů" tím, že pomáhal americké výzvědné analytičce Chelsea Manningové hackersky získat heslo. V následné žalobě z loňského června prokurátoři také tvrdí, že Assange pobízel hackery, aby pronikli do vládních počítačů islandské vlády a ukradli tam informace.Barry Pollack, jeden z Assangeových amerických právníků označil žalobu a žádost o Assangeovo vydání za "nemoudrou od samého začátku". Dodal: "Doufáme, že po zvážení rozhodnutí britského soudu se Spojené státy rozhodnou s případem nepokračovat."Podrobnosti v angličtině ZDE