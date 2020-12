Pandemie čeří "zakalenou vodu" lidské společnosti

21. 12. 2020 / Kateřina Paříková

K současné pandemii chceme všichni zaujmout nějaký postoj. Abychom se v tom vyznali. Abychom se uklidnili, nebo věděli, kde má smysl se rozčilovat. A je to těžké, protože svět je protkaný neférovými zájmy hloupých psychopatických jedinců, které volíme a kupujeme jejich výrobky, globálně. A ničíme se, pochopitelně. A pak jsou mnozí už tak zoufalí, že nevěří nikomu a ničemu natolik, že ani nenechají naočkovat své děti proti smrtelným nemocem.

Čelíme precedentu, který čeří zakalenou vodu a ukazuje bahno lidské společnosti. Dnes více, než kdy jindy v historii lidstva. Pomoci si ale můžeme jen my sami - jen si neplést v dobré víře bahno s vodou...





Přístup typu, že příroda vždy vyhraje a že svět není fér a všichni jednou umřeme, je samozřejmě fakticky správný. Ovšem tento fakt, pokud mu úplně neporozumíme, nám opravdu nepomůže. S takovým nepochopením totiž proč vůbec očkovat, vyvíjet vědu, budeme mít každý nejméně 10 dětí, aby tedy aspoň některé přežilo... a pak, jednou, lidstvo "sejme" opravdu nějaká pandemie, jako se v evoluci už některým druhům stalo a nahradí nás druh jiný. Jsme tu teď v pohodě díky vědě. A teď přišel nový virus, bůhvíjak vznikl, ale je tady a je všude a my úplně ještě nevíme, co od něj čekat. Porazí ho jedině věda, a když ne, nebo když budeme hloupí a budeme na vědce házet špínu a všechny je označovat za otroky farmaceutických firem či jiných "zlosynů", jsme fakt v háji.





Vidím (a naštěstí nejen já, a je nás mnoho, a to je dobře), jak svět je ve strašně moc věcech špatný, protože ano, v globále jsme stále hloupí a pořád volíme psychopaty, kteří si klidně nechávají zpracovávat falešné pseudovědecké práce, aby prodávali a my kupovali. A když se na to díky bohu přijde, bohužel to pak vrhá stíny pochybností i tam, kde by nemělo.





Na druhou stranu člověk je úžasná bytost, která nemusí být "hloupá" donekonečna. Materiály na kvalitní osvětu, skvělé lidi i skvělé technologie, které jdou pořád dopředu (a když zase nebudeme hloupí, nezabijeme se díky nim rychleji) máme, a tím šanci to ještě pořád zvládnout a nezachránit jenom sebe... tak si držme palce na cestě k moudrosti a makejme na tom všichni!