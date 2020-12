Jair Bolsonaro nabádá policii, aby zabíjela novináře, "když nějakého najde o samotě"

21. 12. 2020 / Fabiano Golgo





Při pátečním ceremoniálním absolutoriu 485 vojenských policistů v brazilském městě Rio de Janeiro sdělil přítomným prezident Jair Bolsonaro, že "tisk je nepřítel. Bude vždycky na straně kriminálníků" a jedině "svobodné sociální sítě vám přinášejí pravdu. Ne největší továrna na fake news, což je brazilský tisk".



Bolsonaro dodal: "Často jsou reportéři o samotě, mají jako svědka jen Boha... A v takové situaci máte výhodu a jednejte. Připravte se. Nacvičte si situace, které se mohou vyskytnout."



Slovo "nacvičit", "simulovat" ("simule") v brazilské portugalštině je slovo, které používá policie a tisk k popisu scény zločinu, která byla zfalšována tak, aby se skryly protizákonné akce policie.



Zcela drze, v této orwellovské éře, toto Bolsonaro neřekl při soukromé akci, ale během ceremonie, kterou vysílala televize.



"Nemusíme čelit tisku laskavými slovy nebo jemnými gesty přátelství. Proti tomuto nepříteli musíme vyhrát. A my vyhráváme."



Bolsonaro to řekl pouhých několik hodin poté, co dva časopisy zveřejnily důkazy, že Bolsonaro zneužil brazilskou tajnou a výzvědnou službu Abin k získávání informací a k přípravě obhajoby pro svého syna Flavia, kterého vyšetřuje federální policie a jehož stíhá Nejvyšší soud za desetileté vytunelovávání veřejných financí, jimiž hradil své osobní výdaje a výdaje celé sítě příbuzných. Jde o miliony dolarů."



Zdá se, že jedinou obranou, kterou má Bolsonaro, je tvrdit, že cokoliv bude občanům v tisku předloženo jako důkazy viny jeho syna, je prý falešné, bez ohledu na to, jak to posoudí soudní systém. A v éře, kdy desítky milionů Američanů i občanů po celém světě si myslí, že byl Donald Trump obětí volebních podvodů, anebo že George Soros stojí v čele spiknutí iluminátů s cílem zotročit planetu nucením lidí, aby nosili roušky proti koronavirtu, Bolsonaro tu jen zneužívá úspěšný manuál politiky jednadvacátého století.



Bolsonaro letos zaútočil na tisk už 211krát. Dvaatřicetkrát zaútočil osobně na konkrétní profesionální novináře. Ti všichni se museli začít skrývat anebo si pořídit ochranku. 8 těchto novinářů se přestěhovalo do USA, aby uniklo hordám Bolsonarojugend, jak je přezdíváno jeho fundamentalistickým stoupencům.

0